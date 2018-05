EÚ chce Nemecku údajne zaplatiť za migrantov okolo 4,5 miliardy eur

Berlín mal dostať 2800 eur za každého človeka z nečlenskej krajiny Európskej únie, ktorý prišiel do spolkovej republiky od roku 2013.

Berlín 31. mája (TASR) - Európska únia chce Nemecku v ďalšom rozpočtovom období zaplatiť okolo 4,5 miliardy eur na vyrovnanie nákladov spôsobených vlnou utečencov.



Podľa informácií, ktoré priniesla vo štvrtok večer s predstihom tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na piatkové vydanie mienkotvorného denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), by Berlín mal dostať 2800 eur za každého človeka z nečlenskej krajiny Európskej únie, ktorý prišiel do spolkovej republiky od roku 2013.



Do sumáru sa nezarátajú tie osoby, ktoré medzičasom krajinu opustili.



Do roku 2017 predstavoval súčet takýchto ľudí podľa Eurostatu asi 1,7 milióna, takmer polovica z nich dorazila do Nemecka v roku 2015.



Podľa spomínaného periodika sú tieto finančné prostriedky časťou štrukturálneho fondu, ktorým Únia podporuje hospodársky slabé regióny.