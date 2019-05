Stále viac mladých ľudí podporuje EÚ, vyplynulo zo štúdie

Štúdia ukázala, že mladí ľudia sú viac politicky aktívni. Každý piaty Európan sa za posledný rok zúčastnil na nejakej demonštrácii.

Berlín 4. mája (TASR) - Počet mladých ľudí, ktorí sa stotožňujú s Európskou úniou, od roku 2017 neustále narastá, požadujú však väčšiu spoluúčasť v politike. Vyplýva to zo štúdie "Mladá Európa 2019" nadácie Tui, ktorú zverejnil v piatok nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).



Súhlas s hodnotami EÚ medzi mladými dospelými vo veku 16-26 rokov sa pohybuje od 61 percent v Taliansku a vo Švédsku až po 79 percent v Španielsku. Členstvo v EÚ podporuje od roku 2017 čoraz viac mladých v Británii, Grécku a Poľsku. Naopak, vo Francúzsku, v Španielsku a Taliansku ich počet klesá. Týka sa to aj Nemecka, kde v bolo v roku 2018 za členstvo v EÚ 80 percent opýtaných a v roku 2019 len 74.



Pesimistickejšie výsledky sa týkajú vzťahov medzi členskými štátmi EÚ. Hoci si 38 percent opýtaných želá ich užšiu súdržnosť, len 23 percent verí, že sa tak o päť rokov skutočne stane.



Májové voľby do Európskeho parlamentu (EP) označila väčšina ako "voľby druhej kategórie". Za dôležité ich považuje len 50 percent opýtaných, pričom voľby do národného parlamentu považuje za dôležité 73 percent respondentov.



Štúdia ukázala, že mladí ľudia sú viac politicky aktívni. Každý piaty Európan sa za posledný rok zúčastnil na nejakej demonštrácii. Témy ako napríklad reforma autorského práva či protesty za ochranu klímy "Piatky za budúcnosť" podľa FAZ prispievajú k tomu, že mladí ľudia sa viac podieľajú na tvorbe politiky EÚ.



Najväčší záujem medzi mladými vzbudzujú podľa štúdie témy ako azyl, migrácia, klimatické zmeny a hospodárstvo.