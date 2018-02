FBI dostal na strelca z Floridy upozornenia, no podcenil ich

Na 19-ročného strelca Nikolasa Cruza FBI telefonicky upozornila osoba z jeho blízkeho okolia.

Parkland 16. februára (TASR) - Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) dostal ešte v januári varovanie, z ktorého vyplývalo, že páchateľ stredajšej streľby na strednej škole na Floride mohol plánovať útok. FBI však podľa vlastného vyhlásenia pochybil, keďže upozornenie dostatočne nepreskúmal.



Na 19-ročného strelca Nikolasa Cruza FBI telefonicky upozornila osoba z jeho blízkeho okolia. Tá FBI poskytla informácie o Cruzových zbraniach, jeho nestálom správaní, znepokojivých príspevkoch na sociálnych sieťach či vyjadreniach o túžbe zabíjať ľudí. Volajúci sa obával, že by Cruz mohol zaútočiť v škole.



FBI vo svojom piatkovom vyhlásení uznal, že tento tip mal byť dôkladne preskúmaný, čo sa však nestalo. Americký minister spravodlivosti Jeff Sessions nariadil v reakcii na pochybenie úradu, previerku pracovných postupov FBI i ministerstva spravodlivosti.



FBI bol zároveň vlani v septembri upozornený aj na komentár, ktorý pod jedným z videí na YouTube napísal používateľ označujúci sa za Nikolasa Cruza. Ten v príspevku tvrdil, že sa stane "profesionálnym školským strelcom". FBI príspevok preverila, nepodarilo sa jej však zistiť jeho autora.



Riaditeľ FBI Christopher Wray uviedol, že úrad cíti hlboký zármutok nad ďalšou bolesťou spôsobenou týmito informáciami všetkým, ktorých sa tragédia dotkla.



Guvernér štátu Florida Rick Scott v súvislosti so spomínanými zlyhaniami vyzval Wraya, aby odstúpil z funkcie. Podľa Scotta je "neprijateľné", že FBI v januári nepreverila informácie o údajnej Cruzovej túžbe zabíjať ľudí.



"Rodiny strávia celý život premýšľaním o tom, ako sa to mohlo stať. Ospravedlnenie im nikdy nedá odpovede, ktoré zúfalo potrebujú," povedal Scott, citovaný televíziou Sky News.



Cruz je obvinený zo zabitia 17 ľudí, ktorých zastrelil v stredu na strednej škole Marjory Stonemanovej Douglasovej v meste Parkland v americkom štáte Florida. K činu sa priznal. Stredajší masaker je najkrvavejšou streľbou v škole v USA za posledných päť rokov.