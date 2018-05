Feoktisov: Al-Káida má vyššie príjmy ako Islamský štát

Ruský diplomat Feoktisov pripomenul, že al-Káida, podobne ako aj IS, tiež aktívne verbuje nových členov a cvičí jednotlivcov, aby boli schopní spáchať teroristické útoky samostatne a konať autonómne.

Moskva 23. mája (TASR) - Rusko považuje za pravdepodobné, že celkové oslabenie a decentralizácia vplyvu džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) by sa mohli prejaviť značným posilnením teroristickej siete al-Káida, ktorá pokiaľ ide o príjmy, predbehla IS.



V rozhovore pre agentúru Interfax to uviedol námestník riaditeľa odboru pre nové výzvy a hrozby na ministerstve zahraničných vecí Dmitrij Feoktisov.



Ruský diplomat pripomenul, že al-Káida, podobne ako aj IS, tiež aktívne verbuje nových členov a cvičí jednotlivcov, aby boli schopní spáchať teroristické útoky samostatne a konať autonómne.



Feoktisov dodal, že podľa odhadov Ruska je v súčasnosti al-Káida financovaná lepšie ako IS.



Vysvetlil, že základ finančných zdrojov al-Káidy a jej odnoží tvoria príjmy z protizákonnej činnosti - obchodovania so zbraňami, drogami, energonosičmi, s "otrokmi", z ilegálnej výroby tovarov, lúpeží či rozkrádania humanitárnej pomoci. Ruský diplomat doplnil, že osobitnú časť príjmov tvoria dary od súkromných osôb vrátane ľudí z krajín Perzského zálivu či kmeňových vodcov.