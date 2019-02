Festival Glastonbury zakázal plastové fľaše

V roku 2017 zanechali návštevníci festivalu po sebe 1,3 milióna plastových fliaš, pričom priamo na mieste sa ich predalo vyše milióna kusov.

Londýn 28. februára (TASR) - Organizátori britského hudobného festivalu Glastonbury zakázali plastové fľaše so zámerom zamedziť hromadenie odpadového materiálu a znížiť škodlivý dosah na životné prostredie.



Na podujatí sa od tohto roku nebudú predávať voda balená v jednorazových plastových fľašiach. Organizátori vyzývajú návštevníkov festivalu, aby si priniesli znovu použiteľné nádoby, do ktorých si budú môcť načerpať vodu z voľne dostupných pitných zdrojov rozmiestnených v areáli festivalu, informuje denník The Guardian.



Organizátori zároveň hodlajú zvýšiť počet stánkov medzinárodnej neziskovej organizácie WaterAid, ktorá na charitatívnej báze zabezpečuje pitnú vodu pre ľudí v postihnutých oblastiach sveta. Zásobovanie zákulisia bude takisto bez plastových fliaš; vystupujúcim umelcom budú naporúdzi vopred pripravené nápoje a znovu použiteľné fľaše na vodu.



V roku 2017 zanechali návštevníci festivalu po sebe 1,3 milióna plastových fliaš, pričom priamo na mieste sa ich predalo vyše milióna kusov. Ochranárska organizácia Greenpeace odhaduje, že každý rok sa do oceánov na celom svete dostane 12,7 milióna ton plastového odpadu.



Festival vznikol v roku 1970 a koná sa pri obci Pilton v anglickom grófstve Somerset. Jeho aktuálny ročník sa uskutoční 26. - 30. júna. Vlani malo podujatie prestávku z dôvodu regenerácie prírodného povrchu.