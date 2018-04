Fiala z ODS: Zeman mi povedal, že vládu má zostavovať iba Babiš

Fialovi údajne Zeman potvrdil, že ako koniec rokovaní o vláde vidí koniec júna.

Praha 17. apríla (TASR) - Hnutie ANO vyhralo podľa českého prezidenta Miloša Zemana voľby s takou prevahou, že vládu by mal zostavovať len jeho predseda Andrej Babiš. S týmto jasným odkazom odchádzal v utorok z rokovania so Zemanom predseda Občianskej demokratickej strany (ODS) Petr Fiala. Chcel počuť, či si prezident dokáže predstaviť ako premiéra aj niekoho iného ako Babiša, uvádza spravodajský server Novinky.cz.



"Prezident je presvedčený, že Andrej Babiš ako víťaz volieb má byť tým, kto bude zostavovať vládu aj naďalej," povedal šéf ODS po hodinovom rokovaní s prezidentom. Zeman je podľa neho presvedčený, že ANO zvíťazilo s takým jasným rozdielom, že vládu má zostavovať "iba Andrej Babiš", čo je postoj, ktorý prezident zastáva dlhodobo a verejne a on si ho tak len potvrdil.



Aj keď sa teda Fiala podľa svojich slov nedozvedel na schôdzke s prezidentom nič nové, mala aj tak zmysel. "Predseda druhej najsilnejšej opozičnej strany sa má osobne zísť s pánom prezidentom. Nič nové som sa nedozvedel, čo pre mňa nie je dobrá správa, ale nič iné mi neostáva, ako to rešpektovať," dodal Fiala.



Podľa neho mu Zeman potvrdil, že ako koniec rokovaní o vláde vidí koniec júna.



ODS vo vlaňajších októbrových voľbách skončila druhá so ziskom 11,32 percenta za prvým ANO s 29,64 percenta hlasov, pripomínajú Novinky.cz.