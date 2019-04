Fidesz a opozičný blok MSZP-Párbeszéd zaznamenali rast preferencií

Podľa prieskumu Závecz Research podporuje Fidesz 53 percent opýtaných.

Budapešť 17. apríla (TASR) - Maďarská vládna strana Fidesz zaznamenala v apríli posilnenie preferencií a opozičný blok Maďarská socialistická strana (MSZP) - Dialóg (Párbeszéd) predbehol, prípadne dobehol Jobbik. Vyplýva to z prieskumov inštitútov Závecz Research a Medián, ktorých výsledky v stredu zverejnilo internetové vydanie ľavicového denníka Népszava.



Podľa prieskumu Závecz Research podporuje Fidesz 53 percent opýtaných. V marci bol podiel priaznivcov vládnej strany 50-percentný a vo februári 49-percentný. Blok MSZP-Dialóg s 13-percentnými preferenciami predbehol Jobbik, ktorý v apríli preferovalo 12 percent respondentov.



Demokratickú koalíciu (DK) by v apríli volilo deväť percent, Momentum a ochranársku stranu LMP po štyri percentá maďarských voličov.



Prieskum Mediánu vykázal strane Fidesz podporu vo výške 41 percent, čo je po zaváhaní začiatkom roka mierny nárast. MSZP-Dialóg v prípade tohto prieskumu s ôsmimi percentami dobehol Jobbik prvýkrát od 2014 roku. DK by volilo sedem percent, LMP päť percent a Momentum štyri percentá Maďarov.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach