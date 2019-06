Fidesz chce zostať členom EPP, vyhlásil minister úradu vlády Gulyás

V nadchádzajúcom parlamentnom cykle Európskej únie bude podľa jeho slov množstvo tém, v ktorých bude vedieť Fidesz spolupracovať so stranami strednej ľavice, zelenými či liberálmi.

Budapešť 4. júna (TASR) - Maďarská vládna strana Fidesz chce zostať členom Európskej ľudovej strany (EPP). Vyplýva to z utorňajšieho rozhovoru ministra riadiaceho maďarský úrad vlády Gergelya Gulyása pre nemecký denník Die Welt.



"Domnievam sa, že pre nás je lepšie zostať tam. Aj pre EPP je lepšie, ak si nás udrží," povedal Gulyás podľa spravodajského servera Azonnali.hu.



V nadchádzajúcom parlamentnom cykle Európskej únie (EÚ) bude podľa jeho slov množstvo tém, v ktorých bude vedieť Fidesz spolupracovať so stranami strednej ľavice, zelenými či liberálmi. Podľa servera je to prekvapujúce, pretože ide o subjekty, ktoré Fidesz v predvolebnej kampani eurovolieb celkom často kritizoval za vzťahy s americkým finančníkom Georgeom Sorosom, prípadne za podporu prisťahovalectva.



Gulyás opakovane potvrdil, že Fidesz nepodporí, aby sa Manfred Weber stal predsedom Európskej komisie (EK).



Webová stránka televízie Euronews však uviedla, že poslanci EP za Fidesz v stredu zahlasujú za to, aby Weber zostal v EP predsedom frakcie EPP.



Poslanci EP za Fidesz budú môcť pokračovať vo svojej činnosti ako plnohodnotní členovia vo frakcii EPP aj napriek tomu, že EPP v marci pozastavila členstvo tejto strane. Uviedol to v utorok ľavicový denník Népszava.



Ak sa europoslanci rozhodnú, že chcú pokračovať vo svojej práci v rámci EPP, tak aj napriek pozastaveniu členstva ich strany v tejto kresťanskodemokratickej politickej skupine budú môcť pokračovať, dokonca môžu získať aj vedúce pozície v parlamente či v odborných výboroch, uviedli nemenované zdroje pre Népszavu.



K pozastaveniu členstva Fideszu v EPP došlo 20. marca v reakcii na bilbordovú kampaň maďarskej vlády namierenú proti predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi a americkému finančníkovi maďarského pôvodu Georgeovi Sorosovi ako údajným podporovateľom nezákonnej migrácie.



Viaceré členské strany EPP vtedy požadovali vylúčenie Fideszu z tejto najväčšej európskej politickej rodiny, k čomu napokon nedošlo aj vzhľadom na nadchádzajúce eurovoľby.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)