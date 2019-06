Fidesz iniciuje odvolanie plánov EP na zavedenie víz pre migrantov

Migračné víza by prakticky poslúžili na to, aby sa Európa otvorila miliónom prisťahovalcov, dodal europoslanec.

Budapešť 24. júna (TASR) - Maďarská vládna strana Fidesz iniciuje, aby nový Európsky parlament (EP) odvolal plány na zavedenie víz pre migrantov, oznámil v pondelok v Budapešti poslanec EP za Fidesz Balázs Hidvéghi.



"Poslanci EP za vládny blok Fidesz-KDNP dostali od Maďarov poverenie, aby v Bruseli urobili všetko pre zastavenie migrácie, aby bránili práva európskych národov a ochraňovali kresťanstvo," povedal Hidvéghi podľa agentúry MTI.



Migračné víza by prakticky poslúžili na to, aby sa Európa otvorila miliónom prisťahovalcov, dodal europoslanec. Podľa neho sa už potvrdilo, že ak sa prisťahovalec dostane na územie Európskej únie, je takmer nemožné poslať ho späť do jeho vlasti - a to ani v prípade, ak vysvitne, že nemá nárok na azyl.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)