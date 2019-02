Fidesz kritizoval MSZP za to, že pozvala na zjazd Timmermansa

V súvislosti s voľbami do EP zároveň varoval pred víťazstvom strán podporujúcich prisťahovalectvo.

Budapešť 15. februára (TASR) - Vládna strana Fidesz kritizovala v piatok opozičnú Maďarskú socialistickú stranu (MSZP) za to, že pozvala na svoj sobotňajší zjazd prvého podpredsedu Európskej komisie Fransa Timmermansa.



Pozvaním Timmermansa, ktorý je zároveň lídrom kandidátky Strany európskych socialistov (PES) pre májové voľby do Európskeho parlamentu (EP), maďarskí socialisti spečatia svoje spojenectvo s "prvým mužom Sorosovho zoznamu". Vyhlásil to v piatok podpredseda parlamentnej frakcie Fideszu László Böröcz, ktorého citovala agentúra MTI.



"V takom prípade rýchlo zrealizujú tieto plány: povinné kvóty, oslabenie práva na ochranu štátnych hraníc, víza pre migrantov, podporu Sorosových občianskych organizácií napomáhajúcich migrácii, financovanie migrantov, legalizovanie ekonomickej migrácie a potrestanie krajín, ktoré odmietajú prisťahovalectvo," zdôraznil Böröcz.



"Je zrejmé, že budapeštianska zastávka Sorosovej kampane potvrdí, že socialisti sú schopní Timmermansovi poskytnúť vo všetkom podporu," dodal tento vládny politik.