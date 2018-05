Fidesz:Opozícia chce z ustanovujúcej schôdze parlamentu spraviť cirkus

Parlamentná frakcia Fideszu oznámila, že urobí všetko pre to, aby bola zachovaná dôstojnosť utorňajšej ustanovujúcej schôdze, preto usporiada ešte pred jej začiatkom ekumenické bohoslužby.

Budapešť 8. mája (TASR) - Dôstojnej ustanovujúcej schôdzi maďarského Národného zhromaždenia bude v utorok brániť "cirkus a štvanie", tvrdí víťazná strana Fidesz. Vládny blok Fidesz - Kresťanskodemokratická ľudová strana (KDNP) považuje toto zasadnutie za výnimočnú udalosť a chce ju dôstojne osláviť, píše sa v pondelňajšom vyhlásení Fideszu, ktoré zverejnila agentúra MTI.



Na odpor sa stavajú protivládni demonštranti, ktorí vytvorili ešte v pondelok večer okolo sídla zákonodarného zboru živú reťaz. Členovia zoskupenia z Facebooku s názvom Chceme právny štát sa zoradili pred budovou parlamentu zo strany Kossuthovho námestia. V rukách niesli maďarské vlajky, vlajky Európskej únie, no objavila sa aj vlajka Európskej ľavice.



Na rozdiel od pôvodne medializovaných správ nebolo okolie budovy parlamentu uzatvorené kovovými zábranami. Na mieste protestu boli policajti i príslušníci parlamentnej stráže. Účastníci živej reťaze oznámili, že pri parlamente zostanú až do utorňajšieho rána - do 06.00 h. Dopoludnia chcú zároveň odovzdať petíciu so žiadosťou o pripojenie Maďarska k európskej prokuratúre.



Parlamentná frakcia Fideszu zase oznámila, že urobí všetko pre to, aby bola zachovaná dôstojnosť utorňajšej ustanovujúcej schôdze a preto usporiada v zmysle tradícií ešte pred jej začiatkom ekumenické bohoslužby, ktoré sa budú konať priamo v zákonodarnom zbore.



"Existujú takí, ktorým je namiesto dôstojnej oslavy oveľa dôležitejšie robiť politický cirkus a vytvárať hystériu. Opozičné strany do dnešného dňa nedokázali spracovať volebnú prehru," zdôrazňuje sa vo vyhlásení Fideszu.



Ustanovujúcu schôdzu parlamentu budú sprevádzať prísne bezpečnostné opatrenia, na ktoré dohliadne parlamentná stráž i Centrum pre ochranu proti terorizmu (TEK). Viaceré protivládne zoskupenia zároveň pripravujú protesty; okrem živej reťaze bude pri parlamente v utorok večer prebiehať aj masové zhromaždenie.



Fidesz-KDNP získal v aprílových voľbách 133 mandátov v 199-člennom parlamente. Jobbik obsadí 26 poslaneckých kresiel, blok MSZP - Dialóg (Párbeszéd) 20, DK deväť a Politika môže byť iná (LMP) osem kresiel. Zvyšné tri poslanecké miesta v Národnom zhromaždení obsadia: jeden nezávislý poslanec, jeden poslanec za stranu Spolu (Együtt) a jeden zástupca nemeckej menšiny v Maďarsku.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach