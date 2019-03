Otázkou vylúčenia Fideszu sa bude 20. marca na zasadnutí v Bruseli zaoberať predsedníctvo EPP/EĽS.

Budapešť 5. marca (TASR) - Maďarská vládna strana Fidesz nechce vystúpiť z Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS). Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré Fidesz poslal v utorok agentúre Reuters.



Podľa internetového vydania týždenníka Heti Világgazdaság v reakcii na kritiku z EPP/EĽS a na návrh 12 členských strán EPP/EĽS, aby bol Fidesz vylúčený z tejto politickej skupiny, strana maďarského premiéra Viktora Orbána odkázala, že chce dosiahnuť, aby v rámci európskych ľudovcov posilnili svoje postavenie sily odmietajúce prisťahovalectvo.



Z odpovede Orbánovej strany tiež vyplýva, že pre Fidesz sú ochrana kresťanských hodnôt a zastavenie prisťahovalectva dôležitejšie než stranícka disciplína v rámci EPP/EĽS.



Reuters poznamenal, že v 750-člennom Európskom parlamente patrí do politickej skupiny EPP/EĽS 217 zákonodarcov, z nich 12 je poslancami Fideszu.



Otázkou vylúčenia Fideszu sa bude 20. marca na zasadnutí v Bruseli zaoberať predsedníctvo EPP/EĽS.



Ide o reakciu na protiimigračnú kampaň maďarskej vlády útočiacu na predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera a maďarsko-amerického finančníka Georgea Sorosa. Iniciatíva požadujúca vylúčenie Fideszu z radov EPP/EĽS prichádza necelé tri mesiace pred voľbami do Európskeho parlamentu.



