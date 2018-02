Filip: Ťažba lítia už nie je v ceste pokračovaniu rokovaní ANO a KSČM

KSČM sa podľa Filipa vracia k rokovaniam po tom, čo premiér nariadil ministrovi priemyslu a obchodu ČR Tomášovi Hünerovi dodržiavať uznesenie snemovne o lítiu.

Praha 1. februára (TASR) - Rokovania o možnej spolupráci na vládnej úrovni medzi hnutím ANO premiéra v demisii Andreja Babiša a českomoravskými komunistami z KSČM budú pokračovať.



Po štvrtkovom stretnutí s predsedom vlády to vyhlásil v Prahe líder KSČM Vojtěch Filip, podľa ktorého sa na schôdzke podarilo objasniť situáciu okolo memoranda týkajúceho sa ťažby lítia.



KSČM sa podľa Filipa vracia k rokovaniam po tom, čo premiér nariadil ministrovi priemyslu a obchodu ČR Tomášovi Hünerovi dodržiavať uznesenie snemovne o lítiu.



Pracovné tímy oboch strán budú od pondelka spolupracovať, konštatoval Filip.



Andrej Babiš schôdzku s KSČM nekomentoval, uviedol server Novinky.cz.



Česká Poslanecká snemovňa vlani v októbri práve z iniciatívy KSČM vyzvala vtedajšiu vládu, aby zrušila memorandom uzavreté niekdajším šéfom rezortu priemyslu Jiřím Havlíčkom s austrálskou spoločnosťou European Metals Holdings s tým, že ťažbu lítia by mal zabezpečovať štátny podnik.



Členskú základňu KSČM v uplynulom týždni tak pobúrilo vyhlásenie Hünera o pokračovaní postupu podľa memoranda uzavretého ešte sociálnodemokratickým ministrom Havlíčkom a uzavretí dodatku k tomuto dokumentu so spomínanou austrálskou spoločnosťou.



Andrej Babiš člena svojej vlády kritizoval a na stredajšom zasadaní vlády mu nariadil zrušiť inkriminované memorandum, ktoré osobne považuje za neplatné.