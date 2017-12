Filipínsky šéf diplomacie: Nepresunieme veľvyslanectvo do Jeruzalema

Filipínska vláda podľa Cayetana podporuje riešenie situácie na Blízkom východe vo forme vzniku dvoch štátov a v konflikte medzi Izraelom a Palestínčanmi je ochotná zohrať úlohu mierotvorcu.

Manila 27. decembra (TASR) - Filipíny nepresťahujú svoje veľvyslanectvo v izraelskom Tel Avive do Jeruzalema. Povedal to v utorok filipínsky minister zahraničných vecí Alan Peter Cayetano v reakcii na správy, že jeho krajina je medzi desiatimi štátmi plánujúcimi tento krok.



"Všetkým priateľom na Blízkom východe sme jasne oznámili, že o presune alebo možnosti presunu nášho veľvyslanectva z Tel Avivu sa vôbec nediskutovalo," uviedol Cayetano v utorok v rozhovore pre televíziu GMA News.



Minister ďalej povedal, že Izrael nikdy nepožiadal filipínsku vládu, aby zvážila takýto krok. Filipínska vláda podľa neho podporuje riešenie situácie na Blízkom východe vo forme vzniku dvoch štátov a v konflikte medzi Izraelom a Palestínčanmi je ochotná zohrať úlohu mierotvorcu.



Izraelský verejnoprávny rozhlas v pondelok zaradil Filipíny popri Rumunsku a Južnom Sudáne medzi desať krajín, ktoré na základe kontaktov s Izraelom údajne zvažujú premiestnenie svojich diplomatických misií do Jeruzalema. Tento krok by v podstate znamenal jeho uznanie za hlavné mesto Izraela, čo doteraz urobili len Spojené štáty.



Filipíny boli minulý týždeň medzi 35 krajinami, ktoré sa vo Valnom zhromaždení OSN zdržali hlasovania o nezáväznej rezolúcii vyzývajúcej Spojené štáty, aby stiahli svoje rozhodnutie uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela.



Milióny Filipíncov pracujú a žijú na Blízkom východe. Filipínska vláda zdôraznila, že ich blaho je kľúčovým faktorom pri určovaní jej zahraničnej politiky.



Izrael tvrdí, že celý Jeruzalem je jeho hlavným mestom, zatiaľ čo Palestínčania považujú východný Jeruzalem za okupované hlavné mesto svojho budúceho štátu.



Guatemala po USA zatiaľ ako jediný štát sveta oficiálne avizovala rozhodnutie presunúť svoje veľvyslanectvo v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzalema.