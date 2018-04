Filipínsky prezident Duterte označil zabíjanie Rohingov za genocídu

Takmer 700.000 moslimských Rohingov žije v táboroch v Bangladéši po tom, ako unikli pred brutálnymi zásahmi armády v Jakchainskom štáte na západe Mjanmarska.

Manila 6. apríla (TASR) - Filipínsky prezident Rodrigo Duterte označil zabíjanie moslimských Rohingov v Mjanmarsku za "genocídu" a vyjadril ochotu prijať utečencov z ich radov.



Duterte vo štvrtkovom prejave tiež uviedol, že aj Európa by mala pomôcť pri prijímaní utečencov z Mjanmarska. Medzinárodné spoločenstvo nevie podľa neho túto krízu vyriešiť.



"Nevedia vyriešiť ani (krízu) Rohingov," povedal. "Teraz je to genocída, ak sa tak smiem vyjadriť."



"Naozaj ľutujem tých ľudí," dodal Duterte s tým, že je ochotný prijať rohinských utečencov. "Mali by sme si ich však rozdeliť s Európou."



Takmer 700.000 moslimských Rohingov žije v táboroch v Bangladéši po tom, ako unikli pred brutálnymi zásahmi armády v Jakchainskom štáte na západe Mjanmarska, uvádza agentúra DPA s odvolaním sa na Organizáciu Spojených národov.



OSN obvinila armádu z "etnických čistiek" namierených voči rohinskej menšine v prevažne budhistickom Mjanmarsku.



Mjanmarské úrady doteraz bránili pokusom o vyslanie misie pod záštitou OSN, ktorá by vyšetrila situáciu na mieste, dodáva DPA.