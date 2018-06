Komando bezpečnostných síl zabilo na Filipínach 15 islamistov

Zabití militanti patrili k približne 300 až 400-člennej islamistickej skupine Islamskí bojovníci za slobodu Mórov (BIFF), ktorú filipínske úrady pokladajú za odnož Islamského štátu.

Manila 11. júna (TASR) - Pätnásť militantov údajne napojených na extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS) zahynulo v noci na pondelok pri zásahu filipínskych bezpečnostných síl, ktorý sa uskutočnil v provincii Maguindanao, približne 950 kilometrov južne od metropoly Manila. Informovala o tom agentúra AP.



Pri útoku na úkryt militantov v oblasti Liguasanských močiarov, ktorý využívali na výrobu improvizovaných výbušných systémov, zajali členovia filipínskeho komanda aj 22-ročného Ustadzu Anwara Aliho. Tento muž v skupine militantov, napojenej na IS, pôsobil ako expert na výbušniny, povedal veliteľ zásahu podplukovník Harold Cabunoc.



"Keď sme podozrivým zablokovali všetky únikové cesty, pohádzali zbrane a improvizované výbušné systémy do vody. Pri zásahu sa podarilo zničiť výrobňu, zaistiť niekoľko výbušných systémov a zabiť 15 teroristov," povedal Cabunoc.



