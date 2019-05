Filipíny pre spor o odpad z Kanady stiahli z Ottawy svojho veľvyslanca

Vzťahy medzi štátmi sa zhoršili po tom, čo súkromná spoločnosť sídliaca v kanadskej provincii Ontário poslala v rokoch 2013-14 do filipínskych prístavov približne 100 nákladných kontajnerov s odpadom.

Manila 16. mája (TASR) - Filipínsky prezident Rodrigo Duterte povolal do vlasti filipínskeho veľvyslanca v Kanade. Stalo sa tak v reakcii na to, že Kanada nesplnila dohodu a do stredajšej polnoci neodviezla z Filipín tony odpadu, ktoré tam prepravila jedna kanadská súkromná firma ešte v rokoch 2013-14.



Išlo o asi 100 lodných kontajnerov so zmiešaným komunálnym odpadom vrátane použitých igelitových tašiek a vreciek a znečistených plienok, ktoré boli nesprávne označené ako recyklovateľné materiály.



O stiahnutí filipínskeho veľvyslanca z Kanady informovalo vo štvrtok filipínske ministerstvo zahraničných vecí. Dodalo, že kým sa záležitosť nevyrieši, budú mať Filipíny v Kanade zastúpenie na nižšej diplomatickej úrovni.



Podľa denníka The New York Times je tento vývoj v prípade prekvapujúci, keďže Duterteho hovorca ešte v stredu uviedol, že filipínsky prezident je pri odvoze odpadu ochotný tolerovať "isté meškanie".



"Ak je to len mierne meškanie..., prezident je rozumný človek," povedal hovorca v stredu a dodal, že "dôležité je, že Kanada svoj odpad prevezme". Varoval súčasne, že Kanada bude musieť zaplatiť ďalšie poplatky za uloženie odpadu i ďalšie sankcie. Ak by tak neurobila, "hodíme im to späť na krásne kanadské pláže".



Vzťahy medzi oboma štátmi sa zhoršili po tom, čo súkromná spoločnosť sídliaca v kanadskej provincii Ontário poslala v rokoch 2013-14 do filipínskych prístavov približne 100 nákladných kontajnerov s odpadom.



Kanadská vláda v súvislosti s týmto incidentom uviedla, že na vyriešení sporu s Filipínami pracuje. Aj v reakcii naň v roku 2016 novelizovala zákony o životnom prostredí s cieľom stanoviť zodpovednosť súkromných spoločností v takýchto prípadoch a prinútiť ich, aby takýto odpad prevzali.



Environmentálna skupina BAN Toxics, pôsobiaca na Filipínach, v stredu vyzvala Duterteho vládu, aby v dôsledku nedodržania lehoty stanovenej Kanade okamžite zastavila dovoz nebezpečného a iného odpadu do krajiny.



BAN Toxics súčasne vyzvala vládu v Manile, aby ratifikovala zmeny a doplnky v Bazilejskom dohovore, ktorý bol navrhnutý tak, aby chránil menšie rozvojové krajiny pred tým, aby sa stali skládkami toxických odpadov z bohatých krajín.



Problém so skládkami odpadu v krajinách juhovýchodnej Ázie trvá odvtedy, čo Čína nedávno prestala zo zahraničia prijímať väčšinu recyklovateľného odpadu.