Filipíny: Prijímateľmi finančnej pomoci z EÚ mohli byť aj komunisti

Filipínska vláda žiada preveriť podozrenie, že prijímateľmi peňazí z EÚ boli Komunistická strana Filipín a jej ozbrojené krídlo, tzv. Nová ľudová armáda.

Manila 30. marca (TASR) - Európska únia sa bude zaoberať podozrením, že jej finančná pomoc pre neziskové organizácie na Filipínach bola presmerovaná v prospech tamojších komunistických povstalcov, ktorých dlhoročný boj si vyžiadal už desaťtisíce ľudských životov. Oznámila to v sobotu kancelária EÚ v Manile, ktorej vyhlásenie priniesla tlačová agentúra AFP.



Filipínska vláda žiada preveriť podozrenie, že prijímateľmi peňazí z EÚ boli Komunistická strana Filipín a jej ozbrojené krídlo, tzv. Nová ľudová armáda (BHB). Manila sa obrátila na EÚ ešte v januári, predbežná kontrola však pochybenie nepotvrdila.



"Ak by sa tieto tvrdenia preukázali, EÚ by okamžite podnikla náležité právne kroky," uvádza sa vo vyhlásení Únie. Tá zároveň oznámila, že v apríli vykoná finančný audit externá spoločnosť.



Hovorca filipínskej armády Edgard Arevalo v sobotu vyhlásil, že Manila svoje tvrdenia podložila "obsiahlou" dokumentáciou. Komunistickí povstalci podľa neho prijímali mnoho rokov zahraničnú pomoc v "miliónoch pesos" (desiatkach tisíc eur), a to prostredníctvom "nastrčených organizácií". Ďalšie podrobnosti však neuviedol.



Filipínsky prezident Rodrigo Duterte v roku 2017 prerušil mierové rokovania s povstalcami, keďže odmietli podpísať prímerie a ukončiť vyberanie "revolučnej dane" od podnikov v oblastiach, kde operujú.



Povstanie pod vedením BHB, ktorého cieľom je vytvorenie maoistického štátu, sa začalo na Filipínach v roku 1969. Hlavnou baštou povstalcov je južná časť krajiny. Podľa údajov filipínskej armády si boje doteraz vyžiadali 40.000 mŕtvych.