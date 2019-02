V Manile sa šíria osýpky. Od začiatku roka si vyžiadali asi 50 životov

V ohrození je podľa úradov okolo 2,4 milióna nezaočkovaných detí.

Manila 7. februára (TASR) — Vo filipínskom hlavnom meste Manila výrazne pribúda počet obetí osýpok i osôb, ktoré sa nimi nakazili. Tamojšie úrady vyhlásili v súvislosti s týmto vírusovým ochorením stav epidémie, informovala vo štvrtok spravodajská stanica BBC.



Osýpkami sa v Manile medzi 1. a 19. januárom nakazilo najmenej 196 ľudí, čo je výrazný nárast oproti len 20 potvrdeným prípadom, zaznamenaným vlani za rovnaké obdobie. Vírusu dosiaľ podľahlo približne 50 osôb, prevažne detí. V ohrození je podľa úradov okolo 2,4 milióna nezaočkovaných detí.



Filipínsky minister zdravotníctva Francisco Duque varoval, že bronchopneumónia (zápal pľúc, ktorý začal najskôr ako bronchitída), často sprevádzajúca osýpky, môže byť smrteľná a rodičov vyzval, aby svoje deti dali zaočkovať. "Rodičia by nemali čakať na to, kým sa dostavia komplikácie, pretože to by mohlo byť prineskoro," povedal.



Ministerstvo zdravotníctva zároveň v stredu informovalo, že okrem zmienených potvrdených prípadov ochorenia zaznamenali v Manile do 2. februára tiež najmenej 861 pravdepodobných prípadov.



"Vyhlasujeme stav epidémie, keďže v ostatných týždňoch vzrástol počet prípadov ochorenia, a tiež preto, aby sa posilnil dohľad nad novými prípadmi a aby sme upozornili matky a opatrovateľov, nech sú opatrnejšie," uviedol Duque.



Ministerstvo zdravotníctva vo štvrtok oznámilo, že epidémia osýpok už zasiahla aj ďalšie časti krajiny.



Osýpky patria k najviac nákazlivým prenosným ochoreniam a rýchlo sa šíria vzduchom najmä medzi neočkovanými ľuďmi. Spôsobujú časté komplikácie — zápaly priedušiek, pľúc i centrálneho nervového systému, ktoré môžu byť smrteľné. Patria medzi najzávažnejšie detské ochorenia, pričom najúčinnejším preventívnym opatrením proti nim je očkovanie.