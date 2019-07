Speváčka a herečka Jennifer Lopez oslavuje 50. narodeniny

Ako päťročná začala navštevovať hodiny spevu a tanca. V teenegerskom veku sa venovala aj športovým aktivitám, hlavne gymnastike a atletike. Tesne pred dvadsiatimi narodeninami odišla z domu.

New York/Bratislava 23. júla (TASR) – Americká speváčka, herečka, tanečnica, ale aj módna návrhárka či producentka Jennifer Lopezová, známa ako J.Lo, sa objavila v mnohých filmoch. Kritika ocenila jej herecké výkony v snímkach Shall We Dance (Smiem prosiť?, 2004), An Unfinished Life (Žiť po svojom, 2005), alebo El Cantante (Vášeň v tanci, 2006). V stredu 24. júla bude mať 50 rokov.



Jennifer Lopezová sa narodila v newyorskom Bronxe (USA) 24. júla 1969. Jej rodičia pochádzali z Portorika, až neskôr sa presťahovali do Spojených štátov amerických. Otec sa venoval IT technológiám a matka bola učiteľkou v škôlke.



Ako päťročná začala navštevovať hodiny spevu a tanca. V teenegerskom veku sa venovala aj športovým aktivitám, hlavne gymnastike a atletike. Tesne pred dvadsiatimi narodeninami odišla z domu a rozhodla sa osamostatniť. Tancovala v nočných kluboch, kde si zarábala na živobytie a štúdium. Rodičia neschvaľovali jej rozhodnutie vydať sa na umeleckú dráhu.



Začiatkom roku 1991 účinkovala ako profesionálna tanečnica v niekoľkých hudobných klipoch pre skupinu New Kids on the Block. Potom bola súčasťou tanečnej skupiny Fly Girls amerického zábavného programu In Livin Color.



Zahrala si v seriáloch South Central a Hotel Malibu. Neskôr sa prepracovala aj k väčším filmovým úlohám. Objavila sa napríklad v snímke Nurses on the Line: The Crash of Flight 7 (Koniec letu číslo 7, 1993).



K úspešnej hereckej kariére Jennifer Lopezovú odštartovala rola mladej Márie vo filme My Family (Moja rodina, 1995) v réžii Gregoryho Navu. Nasledoval ďalší divácky úspešný film Money Train (Vlak plný peňazí, 1995), kde stvárnila postavu Grace Santiago. O rok neskôr sa objavila ako Gabriella v dráme Blood and Wine (Krv a víno) po boku Jacka Nicholsona. Úspešnou sa stala aj snímka Jack z roku 1996 v réžii Francisa Forda Coppolu, kde stelesnila Miss Marquezovú.



Počas nakrúcania filmu Selena (1997) zaujala aj ako speváčka. Účinkovala aj v horore Anakonda (1997) a vynikla aj v postave Grace vo filme U-TURN (Ešte sa môžeš vrátiť, 1997), ktorý režíroval Oliver Stone.



Atraktívny vzhľad ju predurčil aj na postavy v romantických snímkach ako boli The Wedding Planner (Svadby podľa Mary, 2001), Maid in Manhattan (Kráska z Manhattanu, 2002) či Monster-in-Law (Diabolská svokra, 2005).



Pochvaly od kritikov sa Jennifer Lopezová dočkala za účinkovanie vo filme Shall We Dance (Smiem prosiť, 2004), kde si zahrala po boku Richarda Gerea. V snímke An Unfinished Life (Žiť po svojom, 2005) boli jej hereckými partnermi Robert Redford a Morgan Freeman.



Herectvo nebolo jej jedinou doménou. Úspech dosiahla aj v hudobnom priemysle. Svoj hudobný štýl pomenovala ako latino soul. Už jej debutový album On The 6 z roku 1999 sa dostal do prvej desiatky v rebríčku Billboard 200. Jej singel If You Had My Love sa vyšvihol na druhú priečku americkej hitparády. V roku 2000 bola jej pieseň Waiting for Tonight nominovaná na najprestížnejšie hudobné ocenenie Grammy v kategórii Najlepšia tanečná nahrávka. Počas svojej kariéry vydala zatiaľ osem hudobných nosičov.



Svoj zmysel pre módu využila pri návrhoch odevov a doplnkov pre ženy, ktoré predávala pod značkou JLO by Jennifer Lopez. V roku 2007 vymenila JLO by Jennifer Lopez za módu pre teenegerov s názvom JustSweet.



Za najkrajšiu ženu sveta ju vyhlásili v roku 2011. Rodáčka z newyorského Bronxu sa tak pridala k predchádzajúcim víťazkám rebríčka najkrajších ľudí sveta podľa magazínu People, ako boli Halle Berry, Jennifer Garnerová či Beyoncé Knowlesová. Časopis Forbes označil speváčku a herečku v roku 2012 za najvplyvnejšiu celebritu roka.



Jedna z najlepšie platených filmových hviezd bola trikrát vydatá. Vo februári 2008 sa stala matkou dvojičiek. V súčasnosti tvorí pár s basketbalistom Alexom Rodriguezom.







