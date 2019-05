Film Zvoľte si svoju budúcnosť láme rekordy

Cieľom filmu, ktorý je súčasťou kampane pred májovými eurovoľbami, je zvýšiť povedomie Európanov o ich zdieľaných hodnotách, emóciách a zodpovednosti.

Brusel 2. mája (TASR) - Krátky film s názvom "Zvoľte si svoju budúcnosť", ktorý stavia na pocite spolupatričnosti a ktorý chce zvýšiť povedomie o májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP) "láme rekordy". Od 25. apríla ho videlo viac ako 75 miliónov ľudí, upozornil EP vo svojej správe.



Uvedený počet divákov bol podľa nej dosiahnutý 2. mája o 09.00 h.



Približne trojminútový film bol otitulkovaný do 24 úradných jazykov EÚ, ôsmich variácií úradných jazykov, ako aj do piatich ďalších svetových jazykov - arabčiny, čínštiny, ruštiny, hindčiny a turečtiny. Film bol s pomocou Európskej únie nepočujúcich (EUD) vyrobený aj v 31 posunkových jazykoch a tiež v medzinárodnej posunkovej reči.



Krátky film, ktorý vznikol z podnetu europarlamentu, je dielom oceňovaného francúzskeho režiséra Frédérica Planchona a dokumentuje intenzívne, krásne a krehké momenty príchodu detí na svet, pričom sa snaží primať divákov k úvahám nad dôvodmi účasti na voľbách. Všetky pôrody zobrazené vo filme boli vyskladané zo skutočných dokumentárnych záberov.



Cieľom filmu, ktorý je súčasťou kampane pred májovými eurovoľbami, je zvýšiť povedomie Európanov o ich zdieľaných hodnotách, emóciách a zodpovednosti. Slovami dievčatka, ktorého hlas sprevádza divákov celým filmom: "Každý z nás môže zanechať stopu, no spoločne môžeme urobiť skutočné zmeny." Hlavným odkazom novonarodených detí pre ich rodičov a pre všetkých ostatných je: "Zvoľte nám lepšiu budúcnosť!"

Nakrúcanie filmu trvalo celkove 12 dní, zábery boli nakrútené v priebehu februára a marca v šiestich rôznych nemocniciach v štyroch členských krajinách EÚ - Česku, Dánsku, Grécku a Maďarsku.



Súčasťou predvolebnej kampane EP je aj platforma tentorazidemvolit.eu, ktorej zámerom je zapojiť čo najviac ľudí do procesu európskych volieb. Dosiaľ sa na tejto stránke zaregistrovalo 270.000 ľudí.



Voľby do EP sa v členských štátoch EÚ uskutočnia v dňoch 23. - 26. mája, na Slovensku prebehnú 25. mája.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)