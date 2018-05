Filmový producent H. Weinstein sa v piatok údajne vydá do rúk polície

Producentské štúdio, ktoré Weinstein založil so svojím bratom Bobom, je v dôsledku jeho aféry v konkurze.

Los Angeles 25. mája (TASR) - Americký filmový producent Harvey Weinstein sa v piatok - sedem mesiacov od vznesenia prvých obvinení z pohlavného zneužívania - vydá do rúk polície a justície v New Yorku. Informovali o tom vo štvrtok viaceré americké médiá.



Polícia ani manhattanský prokurátor medializované správy o Weinsteinovom vydaní sa do rúk spravodlivosti zatiaľ nepotvrdili. Komentovať ich odmietol aj magnátov advokát Ben Brafman, ktorý svojho času - v roku 2011 - dosiahol ukončenie stíhania francúzskeho politika Dominiqua Straussa-Kahna v afére Sofitel.



Proti Weinsteinovi od vlaňajšej jesene, keď sa objavili prvé obvinenia z pohlavného zneužívania, svedčilo v rovnakej veci viac ako sto žien. Medzi nimi sú aj herečky ako Angelina Jolie, Gwyneth Paltrowová či Rose McGowanová.



Podľa denníka New York Daily News Weinstein, ktorý sa po prvých odhaleniach stiahol z verejného života a údajne sa v Arizone podroboval liečbe závislosti od sexu, by v piatok mohol byť obvinený z najmenej jedného sexuálneho útoku, spáchaného v roku 2004.



Denník dodal, že na piatok avizované obvinenie súvisí s trestným oznámením podaným herečkou Luciou Evansovou, ktorá tvrdí, že ju producent donútil k orálnemu sexu.



Weinsteinova aféra spustila vo svete mohutné hnutie #MeToo, ktoré prispelo k spoločenskému pádu stoviek vplyvných mužov v mnohých sektoroch, nielen v kinematografii, ale aj vo svete módy, hudby, gastronómie či politiky.



Producentské štúdio, ktoré Weinstein založil so svojím bratom Bobom, je v dôsledku jeho aféry v konkurze a samotný Bob Weinstein čelí obvineniam, že toleroval nevhodné správanie sa svojho brata k ženám, alebo mu v tom niekedy aj pomáhal. Aféra spôsobila, že americká Akadémia filmových umení a vied, ktorá organizuje a udeľuje prestížne ceny Oscary, vlani v októbri Weinsteina vylúčila zo svojich radov.



Weinstein prišiel aj o členstvo v britskej filmovej a televíznej akadémie BAFTA. Opustila ho i jeho manželka, Georgina Chapmanová, módna návrhárka značky Marchesa.