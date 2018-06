Finančník Browder žiada od Španielska vysvetlenie svojho zatknutia

William Browder, ktorý bol ruskými súdmi v neprítomnosti odsúdený za závažné finančné trestné činy, v stredu svojím tweetom oznámil, že ho v Madride zadržala španielska polícia.

Londýn 1. júna (TASR) - Britský investor William Browder v piatok požiadal španielsku políciu o vysvetlenie, prečo ho jej príslušníci v stredu v Madride zadržali na základe žiadosti, s ktorou sa Rusko obrátilo na Interpol. Browder vo svojom tweete tvrdí, že jeho zadržanie bolo protiprávne.



Browder vysvetlil, že "ak by si (príslušníci španielskej polície) na stránke Interpolu zadali (do vyhľadávača) moje meno, videli by, že 'Ruská federácia nemôže zneužívať Interpol na pokusy o zatknutie Williama Browdera'". Browder citoval vyhlásenie, ktoré je na stránke Interpolu od roku 2013.



Browder, ktorý bol ruskými súdmi v neprítomnosti odsúdený za závažné finančné trestné činy, v stredu svojím tweetom oznámil, že ho v Madride zadržala španielska polícia. Stalo sa tak údajne na základe platného zatýkacieho príkazu, ktorým sa Rusko obrátilo na Interpol. Po niekoľkých hodinách bol Browder prepustený na slobodu. Ukázalo sa totiž, že platnosť žiadosti o jeho zadržanie už vypršala.



V súvislosti s najnovším vývojom v kauze Browder sa poslankyňa Európskeho parlamentu Rebecca Harmsová listom obrátila na vedenie Interpolu so žiadosťou, aby "okamžite pozastavil prístup Ruska do systémov Interpolu", kým Rusko neprestane s obnovovaním žiadostí na Browderovo zatknutie.



Browder v jednom zo svojich tweetov vyzdvihol prínos služby Twitter pre jeho prepustenie španielskou políciou. "Obvykle, keď niekoho zatknú na základe ruskej žiadosti (adresovanej) Interpolu, treba proti vydaniu do Ruska bojovať tri až šesť mesiacov spoza mreží, kým prepustia (na slobodu). "Búrka na Twitteri po oznámení zadržania" spôsobila, že Browder bol voľný po dvoch hodinách. "Pozoruhodné," komentoval.



Browder založil investičný fond Hermitage Capital a v rokoch 1995-2007 najväčším zahraničným investorom v Rusku. Problémy spoločnosti sa začali v roku 2005. Browderovi bolo vtedy zrušené ruské vízum, pričom mu oficiálne neboli oznámené dôvody tohto rozhodnutia. Hermitage postupne utlmila prácu v Rusku a preorientovala sa na iné trhy.



Browder, ktorý bol kedysi jedným z "popularizátorov" ruského trhu v medzinárodnej podnikateľskej komunite, teraz kritizuje investičné prostredie a systém ochrany majetku v Rusku. Opakovane vystupoval na kolokviách v rámci Svetového ekonomického fóra v Davose, na ktorých sa hovorilo o Rusku.



Ruská generálna prokuratúra sa už niekoľko rokov snaží o Browderovo zadržanie a vydanie do Ruska, kde sa proti nemu vedie viacero vyšetrovaní. Ide o podozrenia z finančných podvodov.



Ruská generálna prokuratúra v uplynulých rokoch Interpol opakovane žiadala, aby bol nápomocný pri Browderovom zadržaní. Vedenie Interpolu však deklarovalo, že tejto žiadosti nie je možné vyhovieť, keďže tento prípad považuje za politicky motivovaný.