Fíni začali odovzdávať hlasy v parlamentných voľbách

Tallinn 3. apríla (TASR) - Fínski voliči začali v stredu odovzdávať svoje hlasy v parlamentných voľbách, ktoré sa budú konať 14. apríla. Využili pritom možnosť predčasného hlasovania, ktoré sa vo Fínsku teší veľkej obľube, informovala agentúra AP.



Hlasovanie sa v stredu začalo vo viac ako 900 volebných miestnostiach po celej krajine, ktorá má približne 5,5 milióna obyvateľov.



V predchádzajúcich voľbách v roku 2015 využilo túto možnosť viac než 1,3 milióna ľudí, čo predstavuje približne 32 percent oprávnených voličov.



Svoje hlasy môžu fínski voliči predčasne odovzdať od 3. do 9. apríla. V predtermíne môžu hlasovať aj Fíni žijúci v zahraničí, avšak len do 6. apríla, uviedla fínska verejnoprávna televízia Yle.



Hlavná opozičná Sociálnodemokratická strany Fínska (SDP) by podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky skončila prvá so ziskom 20,1 percenta hlasov. Za ňou by nasledovala konzervatívna Národná koaličná strana (KOK) s podporou 15,8 percenta a tretia by skončila populistická strana Fíni s vyše 15 percentami.



Na štvrtom mieste by sa podľa prieskumu umiestnila centristická strana fínskeho premiéra Juhu Sipiläho s podporou 14,4 percenta.