Vyslanci Kóreí a USA rokujú vo Fínsku. Denuklearizácie sa nedotknú

Helsinki 20. marca (TASR) - Vyslanci Severnej a Južnej Kórey sa stretli vo Fínsku s bývalými americkými diplomatmi, neočakáva sa však, že by sa pri trojstranných rokovaniach venovali otázke jadrových zbraní. Fínsky minister zahraničných vecí Timo Soini to podľa agentúry AP povedal v utorok v rozhovore pre televíznu stanicu MTV3.



Vysokopostavený severokórejský diplomat Čchö Kchang-il, ktorý má v Pchjongjangu na starosti severoamerické záležitosti, pricestoval ešte v nedeľu do Fínska, aby tam viedol rozhovory s juhokórejskými bezpečnostnými expertmi. Údajne sa tiež stretol s bývalými americkými diplomatmi vrátane niekdajšej veľvyslankyne Spojených štátov v Južnej Kórei Kathleen Stephensovej.



Fínska verejnoprávna vysielacia spoločnosť YLE uviedla, že stretnutie sa začalo v pondelok spoločnou večerou v jednej z helsinských reštaurácií. Samotné rozhovory odštartovali v utorok ráno v štátnej rezidencii neďaleko Helsínk a majú pokračovať do stredy.



Podľa AP sa predpokladá, že prebiehajúce rozhovory majú pripraviť pôdu pre schôdzku predstaviteľov oboch Kóreí, ktorá bola ohlásená na apríl, ako aj pre plánované stretnutie severokórejského vodcu Kim Čong-una s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.



YLE uviedla, že usporiadateľom rokovaní vo Fínsku je Kim Čun-hjung, profesor juhokórejskej Handong Global University. Ten v exkluzívnom rozhovore pre YLE povedal, že stretnutie v Helsinkách je prvým z viacerých plánovaných podujatí za účasti oboch Kóreí a Spojených štátov, ktorých súčasťou majú byť neoficiálne "akademicko-politické" rozhovory.



Fínsky prezident Sauli Niinistö v pondelok vyjadril potešenie z toho, že jeho krajina môže hostiť takéto stretnutie, ako aj nádej, že "rozhovory dokážu posunúť veci dopredu".