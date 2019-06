Fínsko navrhlo exministerku financií Urpilainenovú za eurokomisárku

Bývalá šéfka Sociálnodemokratickej strany Fínska je od roku 2003 poslankyňou fínskeho parlamentu.

Brusel 13. júna (TASR) - Fínska vláda navrhla vo štvrtok bývalú ministerku financií Juttu Urpilainenovú za kandidátku na post európskej komisárky v budúcej exekutíve EÚ, ktorá by mala začať úradovať 1. novembra tohto roku. Uviedla to tlačová agentúra DPA.



Bývalá šéfka Sociálnodemokratickej strany Fínska je od roku 2003 poslankyňou fínskeho parlamentu. Ministerkou financií bola v rokoch 2011 až 2014 - v čase, keď musela brániť pozíciu svojej krajiny pri rokovaniach s ďalšími krajinami eurozóny v súvislosti so záchrannými plánmi pre Grécko.



V roku 2008 sa Urpilainenová stala prvou ženou na čele fínskych sociálnych demokratov a o tri roky neskôr aj prvou ministerkou financií v histórii krajiny. Slúžila vo vláde premiéra Jyrkiho Katainena, súčasného fínskeho eurokomisára. Z ministerskej funkcie odstúpila po tom, ako v straníckom hlasovaní prišla zásluhou jediného hlasu o post šéfky strany.



Jej nástupca na čele strany Antti Rinne sa stal minulý týždeň premiérom novej stredoľavicovej koalície piatich strán. Sociálni demokrati v aprílových parlamentných voľbách získali najväčšiu dôveru voličov.



Urpilainenová (43) získala magisterský titul v oblasti vzdelávania na Univerzite v Jyväskylä. Pred vstupom do politiky niekoľko rokov pracovala ako učiteľka. V politike si vyskúšala aj post podpredsedníčky parlamentu a bola aj členkou parlamentného dozorného výboru fínskej centrálnej banky.



Je prvou ženskou kandidátkou Fínska na člena Európskej komisie.



