Fínska polícia počas summitu Trump-Putin zadržala 31 anarchistov

Helsinki 17. júla (TASR) - Tri desiatky anarchistov zadržala polícia v pondelok v Helsinkách v súvislosti so summitom prezidentov USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina.



Polícia ešte v pondelok podvečer podľa denníka Helsingin Sanomat informovala, že zadržala približne 20 ľudí za pokus zablokovať ulicu, kadiaľ mali prechádzať autokolóny s oboma prezidentmi. Zadržaných odviezli na výsluch autobusom. Svedkovia pre Helsingin Sanomat uviedli, že policajti viacerých demonštrantov do autobusu odniesli.



Anarchisti neskôr na sociálnej sieti oznámili, že polícia zadržala až 31 ľudí z ich radov. V noci na utorok ich postupne prepúšťali.



Podľa vrchného inšpektora miestnej polície Pekku Hööka k ďalším zatknutiam v súvislosti so summitom nedošlo.



V Helsinkách sa v deň schôdzky Trump-Putin konalo 13 vopred ohlásených demonštrácií.



Osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec