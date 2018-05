Fínsko prešetrí účasť dobrovoľníkov SS na zverstvách v 2. sv. vojne

Vláda uviedla, že vyšetrovanie bude vykonávať fínsky Národný archív a má byť uzatvorené do konca novembra.

Helsinki 31. mája (TASR) - Fínsko nariadilo vyšetrovanie s cieľom zistiť, či fínsky prápor dobrovoľníkov, slúžiaci v rámci smutne známych nemeckých nacistických elitných oddielov Waffen-SS, páchal počas druhej svetovej vojny krutosti. Vo štvrtok o tom informovala tlačová agentúra AP.



Vláda uviedla, že vyšetrovanie bude vykonávať fínsky Národný archív a má byť uzatvorené do konca novembra.



Kabinet vysvetlil, že vyšetrovanie spúšťa na základe žiadosti, ktorú jeruzalemská pobočka Strediska Simona Wiesenthala odovzdala v januári fínskemu prezidentovi Saulimu Niinistövi.



Vláda vyhlásila, že po trpkej tzv. zimnej vojne na prelome rokov 1939-1940 medzi Fínskom a Sovietskym zväzom sa Fínsko stalo súčasťou aliancie s nacistickým Nemeckom.



Fínski vojaci po nemeckej invázii do Sovietskeho zväzu v roku 1941 bojovali na strane Wehrmachtu, teda ozbrojených síl Nemecka.



Fínsky dobrovoľný prápor SS vznikol v roku 1941 v rámci divízie SS s názvom Wiking, ktorá operovala na východnom fronte do roku 1943 a tvorili ju prevažne zahraniční dobrovoľníci.