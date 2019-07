Fínsko preveruje narušenie vzdušného priestoru ruským lietadlom

V tomto roku je to už druhý prípad, keď Fínsko, ktoré nie je členom NATO, hlási narušenie svojho vzdušného priestoru.

Helsinki 17. júla (TASR) - Fínske ministerstvo obrany informovalo v stredu o podozrení, že vzdušný priestor tejto krajiny narušilo lietadlo z Ruska. Podľa vyhlásenia, ktorého obsah prevzala tlačová agentúra AP, k tomuto narušeniu zrejme došlo v ranných hodinách, a to nad časťou Baltského mora blízko mesta Porvoo východne od Helsínk.



Ďalšie podrobnosti ministerstvo neposkytlo a doplnilo, že prípad vyšetruje fínska pohraničná stráž.



Hovorca rezortu Kristian Vakkuri poskytol podľa AP samostatné vyjadrenie pre denník Iltalehti, podľa ktorého spomínaný incident trval zhruba dve minúty. Uviedol, že ruské lietadlo narušilo fínsky vzdušný priestor do približne kilometrovej vzdialenosti.



V tomto roku je to už druhý prípad, keď Fínsko, ktoré nie je členom NATO, hlási narušenie svojho vzdušného priestoru. V apríli vzdušné sily Portugalska uviedli, že posádka jedného z ich pozorovacích lietadiel zablúdila do fínskeho priestoru počas misie NATO nad Baltským morom.