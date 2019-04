Fínsky minister zahraničných vecí oznámil odchod z politiky

Soini (56) v marci oznámil, že nebude kandidovať v parlamentných voľbách, ktoré sa vo Fínsku konali 14. apríla.

Helsinki 18. apríla (TASR) - Fínsky euroskeptický minister zahraničných vecí a bývalý predseda pravicovo-populistickej strany Fíni Timo Soini vo štvrtok oznámil, že odchádza z politiky a nebude sa uchádzať ani o podporu v májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Informovala o tom agentúra DPA.



"Kde je Európska únia, tam sú problémy. Ja nie som súčasťou tohto problému. Vo voľbách do EP kandidovať nebudem," napísal Soini na svojom blogu. Dodal, že politiku opúšťa s dobrým pocitom.



Jeho strana Fíni (predtým pod názvom Praví Fíni) sa v roku 2015 stala prvýkrát súčasťou stredopravej vládnej koalície vedenej premiérom Juhom Sipiläm. V roku 2017 Soini z postu predsedu strany, ktorú viedol od roku 1997, odstúpil. Strana sa následne rozštiepila a Soini sa pridal k frakcii Modrá reforma (SIN), ktorá zostala súčasťou koalície.



Politický subjekt Modrá reforma v nedeľňajších voľbách nezískal v parlamente ani jedno kreslo. Soini uviedol, že vo funkcii ministra zahraničných vecí zostane dovtedy, kým nevznikne nová vláda.



Vláda premiéra Sipiläho podala začiatkom marca demisiu z dôvodu, že sa jej nepodarilo presadiť dôležité reformy sociálneho a zdravotníckeho systému. V utorok Sipilä oznámil, že odstupuje z funkcie predsedu strany Fínsky stred. Jeho vládni centristi totiž utrpeli v parlamentných voľbách drvivú porážku. Za víťaza sa vyhlásila opozičná Sociálnodemokratická strana Fínska (SDP), ktorá získala 17,7 percenta hlasov a 40 kresiel v 200-člennom fínskom parlamente.



Na druhom mieste sa so 17,5 percenta hlasov umiestnili pravicovo-populistickí Fíni, voči ktorým má väčšina ostatných strán veľké výhrady. Tí v novom parlamente obsadia 39 kresiel, čo je o 22 viac než doposiaľ. Tretia skončila konzervatívna Národná koaličná strana (KOK) s podporou 17,5 percenta a 38 poslaneckými mandátmi.