Firma pracujúca pre Trumpa využila údaje miliónov užívateľov Facebooku

Reuters 18. marca (TASR) - Britská firma Cambridge Analytica využívala súkromné informácie z viac ako 50 miliónov účtov amerických užívateľov sociálnej siete Facebook na podporu volebnej kampane prezidenta USA Donalda Trumpa v roku 2016. Informovala o tom v sobotu agentúra Reuters s odvolaním sa na americký denník New York Times a britské noviny Observer.



Generálna prokurátorka amerického štátu Massachusetts Maura Healeyová v tejto súvislosti uviedla, že začali vyšetrovanie.



Healeyová na Twitteri napísala, že obyvatelia Massachusetts si od Facebooku a spoločnosti Cambridge Analytica "zaslúžia odpovede".



Facebook v piatok uviedol, že na základe zistení o porušení pravidiel o ochrane osobných údajov so spoločnosťou Cambridge Analytica prerušil spoluprácu.



Pre firmu Cambridge Analytica a jej materskú spoločnosť Strategic Communication Laboratories (SCL) to znamená, že nemôžu na Facebooku nakupovať inzeráty a tiež spravovať stránky, ktoré patria klientom, píše Reuters.



Spomínané noviny citovali výpovede bývalých zamestnancov, spolupracovníkov a tiež čerpali informácie z dokumentov. Podľa nich šlo o jedno z najväčších útokov na súkromie užívateľov v dejinách Facebooku.



Denník Observer informoval, že Cambridge Analytica na začiatku roka 2014 bez povolenia využila údaje užívateľov tejto sociálnej siete pri vývoji sofvéru, ktorým mala predpovedať preferencie a ovplyvniť voličov.