Flámsko chce širšiu koaličnú vládu bez nacionalistov

Brusel 12. augusta (TASR) - Bývalý belgický federálny minister vnútra Jan Jambon zo strany Nová flámska aliancia (N-VA) bol v pondelok vymenovaný za hlavného vyjednávača pre vytvorenie novej vlády vo Flámsku, severného holandskojazyčného regiónu Belgicka. Uviedla to v pondelok tlačová agentúra Belga.



Predseda N-VA Bart de Wever naznačil, že súhlasí s tým, aby mala flámska regionálna vláda podobu "švédskej koalície" a bola zostavená spolu so stranou flámskych kresťanských demokratov (CD&V) a flámskych liberálov (Open VLD).



Po 77 dňoch od parlamentných volieb z 26. mája Flámsko stále nemá istotu, pokiaľ ide o zloženie novej vlády. De Wever sa však vrátil k staršej myšlienke "švédskej koalície", čo znamená spoluvládnutie so štandardnými politickými stranami a odmietnutie ponuky na spoluprácu s extrémne pravicovým a nacionalistickým hnutím Flámsky záujem, ktoré vo voľbách prebralo časť voličov práve od N-VA. Z modelu vládnej koalície boli (aspoň zatiaľ) vynechaní aj flámski socialisti (sp.a) a ekologická strana Groen.



De Wever medzitým naznačil, že Flámsko musí byť schopné ekonomicky konkurovať hlavným škandinávskym krajinám. Budúca flámska vláda by podľa jeho vyjadrenia mala v nadchádzajúcich rokoch pomôcť nájsť prácu najmenej 120.000 Flámom a zabezpečiť mieru zamestnanosti na úrovni 80 percent. Flámsko má rovnako ambície stať sa svetovým hráčom, pokiaľ ide o inovácie, digitálnu transformáciu a nové technológie, čo je aj ambíciou Európskej únie ako celku.