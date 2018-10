Flámsko sa hnevá na Madrid kvôli prerušeniu diplomatických stykov

Šéf flámskeho parlamentu nepotešil Madrid ani porovnaním Španielska s Bosnou 90. rokov.

Brusel 17. októbra (TASR) - Flámsky premiér Geert Bourgeois považuje rozhodnutie Španielska prerušiť diplomatické styky s Flámskom, jedným z regiónov federálneho Belgicka, za "veľmi nepriateľský" a bezprecedentný krok v dejinách Európskej únie. Uviedla to v stredu televízna stanica RTBF.



"To sa nikdy nestalo v histórii Európskej únie, nikdy od vytvorenia Európskeho spoločenstva uhlia a ocele v roku 1952 a pravdepodobne nikdy od roku 1945," uviedol Bourgeois pre belgické médiá.



RTBF pripomenula, že Španielsko sa rozhodlo zrušiť diplomatický štatút pre delegáta Flámska na belgickom veľvyslanectve. Stalo sa tak po vyhlásení predsedu flámskeho regionálneho parlamentu Jana Peumansa, ktorý svojím prokatalánskym postojom "urazil Madrid". Aj Bourgeois aj Peumans sú členmi politickej strany Nová flámska aliancia (N-VA).



Peumans zaslal list uväznenej katalánskej prívrženkyne nezávislosti, v ktorom uviedol, že zadržiavanie katalánskych politikov dokazuje, že "ústredná vláda v Španielsku nespĺňa kritériá modernej a demokratickej Európskej únie".



Šéf flámskeho parlamentu nepotešil Madrid ani porovnaním Španielska s "Bosnou 90. rokov", k čomu došlo počas slávnostného otvorenia výstavy zameranej na katalánske úsilie o získanie nezávislosti. Šéf flámskeho parlamentu v stredu ráno pre televíziu VRT uviedol, že to je klamstvo - prirovnanie Španielska k Bosne -, trvá však na tom, že zatýkanie politických predstaviteľov nie je hodné krajiny, ktorá sa hlási k právnemu štátu.



Premiér Bourgeois upozornil, že si dá predvolať španielskeho veľvyslanca v Belgicku "čo najskôr, ako to len bude možné", so zámerom, aby Madrid svoje rozhodnutie o prerušení diplomatických stykov s Flámskom prehodnotil.



