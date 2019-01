Dolná snemovňa britského parlamentu neschválila dohodu o brexite

Na záver rozpravy líder opozičnej Labouristickej strany Jeremy Corbyn povedal, že jediné riešenie vidí vo vyslovení nedôvery vláde a predčasných voľbách.

Londýn 15. januára (TASR) - Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu podľa očakávania neschválili v utorok predbežnú dohodu o vystúpení Británie z Európskej únie. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.



Za schválenie dohody o odchode Británie z EÚ hlasovalo 202 poslancov, 432 bolo proti.



Pred hlasovaním o dohode poslanci pomerom hlasov 600:24 zamietli dodatok, ktorý by Británii umožnil jednostranne odstúpiť od tzv. írskej poistky (backstop).



Na záver rozpravy líder opozičnej Labouristickej strany Jeremy Corbyn povedal, že dohoda neobsahuje nič, čo by pomohlo 500.000 ľuďom, ktorí sa počas vlády premiérky Mayovej dostali pod hranicu biedy, a preto vidí jediné riešenie vo vyslovení nedôvery vláde a predčasných voľbách.



Premiérka Mayová dohodu opäť obhajovala s tým, že ide o jediné možné riešenie a naplnenie výsledkov referenda o brexite z júna 2016, keď za odchod Británie z EÚ hlasovalo 51,9 zúčastnených voličov. Corbynovi pripomenula, že ani predčasné voľby by parlamentnú aritmetiku nemuseli vyriešiť a budú len stratou času. Schválenie dohody podľa nej nebolo záväzkom voči EÚ, ale voči občanom Británie, keďže vláda a parlament dali v roku 2016 občanom možnosť hlasovať v referende s tým, že budú rešpektovať ich vôľu.



Pôvodne mala Dolná snemovňa o dohode o brexite hlasovať už v polovici decembra, avšak premiérka Mayová hlasovanie odvolala, pretože schválenie dohody bolo veľmi nepravdepodobné.