Študenti vyšli do ulíc, aby po streleckom masakri prejavili solidaritu

Parkland 20. februára (TASR) - Študenti z niekoľkých stredných škôl v americkom štáte Florida vyšli v utorok do ulíc, aby prejavili solidaritu so študentmi z neďalekej Strednej školy Marjory Stonemanovej-Douglasovej v Parklande, kde bolo na Valentína v triedach zastrelených 17 žiakov. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Videozábery posádok z vrtuľníkov spravodajských televízií zachytávali niekoľko desiatok študentov, ako v utorok ráno vychádzajú zo strednej školy v západnej časti floridského mesta Boca Raton a očividne smerujú do neďalekého mesta Parkland za spolužiakmi zo Strednej školy Marjory Stonemanovej-Douglasovej. Mnohí študenti si niesli aj ruksaky. Vzdialenosť medzi oboma školami je totiž približne 17 kilometrov.



Niekoľko desiatok ďalších študentov sa zhromaždilo pred strednou školou v meste Fort Lauderdale a držalo pútače s nápismi, ako napríklad "Naša krv je na vašich rukách".



Podobný protest usporiadali v pondelok i študenti Strednej školy amerického dedičstva v meste Plantation pri Fort Lauderdale.



Bývalý študent strednej školy v Parklande, 19-ročný Nikolas Cruz, spáchal v školskej budove 14. februára strelecký masaker, pri ktorom zabil 17 ľudí. Je obvinený zo 17 plánovaných vrážd.



Zároveň sa v utorok sto študentov Strednej školy Marjory Stonemanovej-Douglasovej v Parklande vydalo na stovky kilometrov dlhú cestu autobusom cez štát Florida do jeho hlavného mesta Tallahassee - chcú tam vyzvať zákonodarcov, aby podnikli opatrenia a zabránili tak opakovaniu masakra.



Do cieľa majú doraziť v utorok večer miestneho času. Zhromaždenie plánujú v stredu a dúfajú, že vyvinú tlak na štátny zákonodarný zbor ovládaný republikánmi, aby schválil rozsiahly balík zákonov na kontrolu zbraní. Niekoľko lídrov zákonodarného zboru krátko po streleckom masakri navštívilo školu v Parklande, aby si osobne prezreli škody - a boli očividne otrasení tým, čo videli.



Chris Grady, 19-ročný študent, sa na cestu do Tallahassee vydal tiež. Podľa svojich slov dúfa, že cesta vyústi do niekoľkých "rozumných zákonov, ako sú napríklad prísne kontroly ľudí, ktorí majú záujem vlastniť zbraň".