Foggo: Rusko posilňuje ponorkové kapacity v Atlantiku a Stredomorí

Moskva 6. októbra (TASR) - Rusko posilňuje svoje podmorské bojové kapacity v Atlantickom oceáne a Stredozemnom mori, pričom ide o priamu výzvu voči Spojeným štátom a silám NATO. Vyhlásil to v piatok pre novinárov v Pentagóne americký admirál James Foggo, ktorý velí spojeneckým ozbrojeným silám NATO s centrálou v Neapole.



Podľa jeho slov Rusko intenzívne investuje do svojej ponorkovej flotily so zámerom vybudovať "asymetrickú" hrozbu pre USA a NATO. Hoci Moskva vie, že ruské námorné sily nemôžu súperiť s množstvom západných lietadlových lodí a podobných plavidiel, pokračuje vo výskume a usiluje sa "ovládnuť podmorskú doménu", tvrdí Foggo.



Americký admirál je podľa agentúry AP znepokojený, že ruské ponorky môžu vypáliť strely s plochou dráhou letu Kalibr, ktoré sú schopné "zasiahnuť akékoľvek hlavné mesto v Európe" zo všetkých morí okolo Európy. Rusko aktuálne disponuje v Čiernom a Stredozemnom mori šiestimi dieslo-elektrickými útočnými ponorkami triedy Kilo.



Na otázku, či americké vojenské námorníctvo (US Navy) vie, kde sa všetky ruské ponorky nachádzajú v akomkoľvek danom čase, Foggo, ktorý kedysi velil útočnej ponorke, odmietol bližšie odpovedať.



Foggo zároveň poskytol náhľad na nadchádzajúce vojenské cvičenia Severoatlantickej aliancie v Nórsku, ktoré sa uskutoční pod jeho velením. Pôjde o najrozsiahlejšie manévre svojho druhu od roku 2002, pričom budú zamerané na simuláciu reakcie vojenských síl NATO na teoretický útok ruskej armády na túto škandinávsku krajinu.



Admirál pripomenul, že Aliancia pozvala na tieto cvičenia s názvom Trojzubec i ruských pozorovateľov. Foggo vyzval Moskvu, aby pozvanie prijala a lepšie tak spoznala kapacity NATO. "Manévre vyšlú do sveta silný odstrašujúci odkaz," zakončil Foggo. Vojenské cvičenia v Nórsku sa začnú 25. októbra.



Na manévroch sa zúčastní 45.000 vojakov z USA a ďalších členských krajín NATO, ako aj z Fínska a Švédska, ktoré s touto vojenskou alianciou spolupracujú, ale nie sú jej členmi. Do akcie bude zapojených aj približne 150 lietadiel, vyše 60 lodí a 10.000 vojenských vozidiel, spresnil vo vyhlásení Pentagón.