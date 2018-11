Fox News: Demokrati zrejme získajú väčšinu v Snemovni reprezentantov

Podľa televízie Fox News by strata väčšiny kresiel v Snemovni bola vážnym úderom pre prezidenta Trumpa a ohrozila by realizáciu jeho legislatívnej agendy v druhej polovici jeho funkčného obdobia.

Washington 7. novembra (TASR) - Opoziční demokrati zrejme získajú väčšinu kresiel v Snemovni reprezentantov amerického Kongresu. Vyplýva to z prognózy americkej televízie Fox News, ktorá je blízka republikánom prezidenta USA Donalda Trumpa.



V prípade, že túto prognózu potvrdia výsledky utorkových kongresových volieb, demokrati by získali kontrolu nad dolnou komorou Kongresu po prvý raz po ôsmich rokoch.



Podľa televízie Fox News by strata väčšiny kresiel v Snemovni bola vážnym úderom pre prezidenta Trumpa a ohrozila by realizáciu jeho legislatívnej agendy v druhej polovici jeho funkčného obdobia. Potenciálne by tiež mohla ohroziť cestu k vyšetrovaniu Trumpa, prípadne aj k jeho možnému impeachmentu.



Američania si v rámci supervolebného utorka volia všetkých 435 členov Snemovne reprezentantov. Okrem nich sa o znovuzvolenie uchádzalo aj 35 zo 100 senátorov. V hre tiež bolo 39 miest guvernérov jednotlivých štátov Únie.



Republikáni majú v súčasnosti väčšinu v oboch komorách Kongresu. Mnohí analytici vopred predpovedali, že by Republikánska strana mohla stratiť kontrolu nad Snemovňou reprezentantov, ale že si zrejme udrží väčšinu v Senáte.