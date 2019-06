Frakcia ECR má nové vedenie, za šéfa europarlamentu ponúka Zahradila

Skupina ECR v správe pre médiá potvrdila, že privítala nových členov a ustanovila vedenie, ktoré má viesť frakciu po dobu nasledujúcich päť rokov.

Brusel 19. júna (TASR) - Ďalšia z politických skupín v Európskom parlamente (EP) - Európski konzervatívci a reformisti (ECR) - v stredu oznámila, že ukončila svoju ustanovujúcu schôdzu a zvolila si nové vedenie. Zároveň potvrdila, že český europoslanec Jan Zahradil je kandidátom ECR na post predsedu Európskeho parlamentu.



Skupina ECR v správe pre médiá potvrdila, že privítala nových členov a ustanovila vedenie, ktoré má viesť frakciu po dobu nasledujúcich päť rokov.



Do frakcie pribudli traja noví europoslanci za stranu Vox zo Španielska, ktorá doteraz nemala zastúpenie v EP. To znamená, že skupina má v súčasnosti 62 členov z 15 členských krajín EÚ. Do tejto skupiny patria aj dvaja slovenskí europoslanci za stranu SaS.



Poľský europoslanec Ryszard Legutko bude aj naďalej pokračovať ako spolupredseda skupiny, ďalším spolupredsedom bude taliansky europoslanec Raffaele Fitto zastupujúci krajne pravicovú opozičnú formáciu Bratia Talianska. Do vedenia frakcie bolo vymenovaných šesť podpredsedov a dvaja pokladníci.



Počas ustanovujúceho stretnutia skupiny bol za jej kandidáta na post predsedu Európskeho parlamentu zvolený český poslanec Jan Zahradil. Ten bol aj volebným lídrom ECR v eurovoľbách a kandidátom na post predsedu budúcej Európskej komisie.



Voľby nového šéfa europarlamentu sa budú konať 2. júla počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.



Zahradil uviedol, že je pripravený prijať túto výzvu, pričom v prípade úspechu by chcel zaistiť viac rovnováhy medzi inštitúciami EÚ.



"Chcem zvýšiť dôveru verejnosti v Európsky parlament a v inštitúcie EÚ vo všeobecnosti. Môžeme to urobiť len vtedy, ak ukážeme ľuďom, že ich počúvame, a to znamená, že parlament sa zmení na zhromaždenie, ktoré bude počúvať rôzne názory a ktoré vedie skutočne otvorené diskusie," uviedol v správe pre médiá. Upozornil, že tohtoročné eurovoľby (23.-26.5) ukázali, že občania sú znepokojení vývojom, ktorým sa EÚ uberá. Aj preto by sa mal Európsky parlament snažiť nájsť novú rovnováhu nielen medzi inštitúciami EÚ, ale aj medzi národnou a európskou úrovňou.



Spravodajca TASR Jaromír Novak