Francúza odsúdeného za použitie dronu pustili z väzenia v Mjanmarsku

Nepjito 6. marca (TASR)- Francúzskeho turistu, ktorého v Mjanmarsku odsúdili na mesiac väzenia za nezákonné použitie dronu, v stredu prepustia z väzenia a deportujú do vlasti. Informovala o tom agentúra AFP.



Arthura Desclauxa zadržali 7. februára v súvislosti s použitím dronu pri budove parlamentu v hlavnom meste krajiny Nepjito. Súd ho uznal za vinného na základe zákona o ilegálnom importe a exporte a odsúdil ho na jeden mesiac odňatia slobody.



Dvadsaťsedemročný muž podľa jeho slov nebol oboznámený s prísnymi mjanmarskými predpismi v oblasti používania dronov v blízkosti náboženských a vládnych objektov.



Pri stredajšom prepustení ho znova obvinili na základe zákonov o imigrácii a letectve. Na základe prvého z nich mu hrozí až trojročný trest. Sudca sa však rozhodol udeliť mu dve pokuty v celkovej výške v prepočte približne 88 eur, namiesto toho, aby Desclauxa poslal znovu do väzenia.



"Je to cudzinec neoboznámený s mjanmarskými zákonmi a už bol odsúdený na základe zákona o ilegálnom importe a exporte," povedal sudca.