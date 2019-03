Francúzi schválili vytvorenie spoločného zhromaždenia s Bundestagom

Novovytvorené zhromaždenie by malo pozostávať z 50 členov oboch parlamentov a nadviazať na francúzsko-nemecké zmluvy o spolupráci - Elyzejskú zmluvu z roku 1963, a novú Aachenskú zmluvu.

Paríž 12. marca (TASR) - Francúzske Národné zhromaždenie odsúhlasilo v pondelok vytvorenie nového spoločného zhromaždenia s nemeckým Spolkovým snemom (Bundestagom), ktoré by sa malo stretávať minimálne dvakrát do roka, informovala agentúra DPA.



Novovytvorené zhromaždenie by malo pozostávať z 50 členov oboch parlamentov a nadviazať na francúzsko-nemecké zmluvy o spolupráci - Elyzejskú zmluvu z roku 1963, a novú Aachenskú zmluvu, ktorú obe krajiny podpísali v januári tohto roka. Jeho úlohou bude aj monitorovať francúzsko-nemecké ministerské stretnutia a navrhovať spoločné uznesenia francúzskeho a nemeckého parlamentu.



Predseda francúzskeho Národného zhromaždenia Richard Ferrand privítal vytvorenie spoločného zhromaždenia, proti ktorému sa vyslovovali len poslanci z krajnej pravice či ľavice.



"Vytvorenie takejto unikátnej parlamentnej inštitúcie je znakom intenzity nášho priateľstva," povedal po hlasovaní.



Proti zriadeniu inštitúcie sa zasadzoval napríklad líder francúzskej krajnej ľavice Jean-Luc Mélenchon, ktorý tvrdil, že Francúzsko má viac spoločné s juhom Európy než s Nemeckom a nie je v jeho záujme "znepokojovať svojich európskych partnerov" tým, že im podsunie myšlienku, že "je všetko riadené dvoma krajinami".



Vytvorenie spoločného zhromaždenia ešte musí odobriť Bundestag, ktorý sa ním má zaoberať pri hlasovaní o ratifikácii zmienenej Aachenskej zmluvy, dodala DPA.