Francúzi vykročili suverénne, Moldavcov zlomili v prvom polčase

Proti Moldavsku potvrdili Francúzi svoju útočnú silu

Kišiňov 23. marca (TASR) - Francúzski futbaloví reprezentanti suverénne vstúpili do kvalifikácie EURO 2020. Úradujúci majstri sveta zvíťazili V Kišiňove nad domácim Moldavskom 4:1. O osude stretnutia rozhodli už v prvom polčase, keď si vypracovali trojgólový náskok. Antoine Griezmann zaznamenal gól aj asistenciu, do streleckej listiny sa zapísali aj Raphael Varane, Olivier Giroud a Kylian Mbappe.



Pred začiatkom zápasu prišli Francúzi o Kingsleyho Comana, ktorý sa počas rozcvičky zranil, nahradil ho Blaise Matuidi. "Vždy je nepríjemné, keď sa niekto pred začiatkom duelu zraní, no náš výkon to našťastie neovplyvnilo. Prvý polčas sme mali úplne pod kontrolou, hrali sme útočne a výsledkom boli tri góly v súperovej sieti. V druhom polčase po viacerých striedaniach to už nebolo celkom ono. Dôležité však je, že sme kvalifikáciu odštartovali úspešne. Teraz sa musíme dobre pripraviť na pondelňajší domáci duel s Islandom," citovala agentúra AFP slová trénera francúzskeho národného tímu Didiera Deschampsa.



"Les Bleus" proti Moldavsku potvrdili svoju útočnú silu. "Najmä v prvom polčase to bol z našej strany skvelý výkon, S Antoineom i Kylianom sme v útoku veľmi dobre kombinovali, Paul Pogba nás zásoboval kvalitnými prihrávkami. K zápasu sme pristúpili správnym spôsobom. Boli sme veľmi motivovaní, od začiatku sme na súpera vyrukovali s pressingom, čo sa nám vyplatilo. Dokázali sme využiť šance," pochvaľoval si Giroud.