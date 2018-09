Francúzska ministerka prirovnala Salviniho k Pontskému Pilátovi

Ministerka to povedala pre francúzsku rozhlasovú stanicu RTL v diskusii o situácii záchrannej lode Aquarius, pôsobiacej v Stredozemnom mori.

Paríž 26. septembra (TASR) - Taliansky minister vnútra Matteo Salvini sa správa "ako Pontský Pilát", rímsky prefekt, ktorý odsúdil Ježiša na smrť, uviedla v stredu francúzska ministerka pre európske záležitosti Nathalie Loiseauová. Informuje o tom agentúra Reuters.



Ministerka to povedala pre francúzsku rozhlasovú stanicu RTL v diskusii o situácii záchrannej lode Aquarius, pôsobiacej v Stredozemnom mori.



Francúzsko, Portugalsko, Španielsko a Nemecko sa v utorok dohodli o prijatí migrantov z tohto plavidla nachádzajúceho sa pri brehoch Malty po tom, čo mu Taliansko odmietlo povoliť zakotviť. "Pán Salvini dnes - to je Pontský Pilát. Je to nechutné," povedala Loiseauová.



Krajne pravicovo orientovaný Salvini, ktorý pôsobí aj ako taliansky vicepremiér, je v otázke migrantov prichádzajúcich z Afriky a Blízkeho východu do Talianska predstaviteľom tvrdej línie. Začiatkom tohto mesiaca na jednej európskej konferencii prirovnal afrických imigrantov k otrokom.