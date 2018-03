Francúzska polícia našla tri výbušné zariadenia v supermarkete

Supermarket v Trebes sa stal v piatok jednou z lokalít niekoľkohodinového útoku, pri ktorom boli zabití štyria ľudia.

Paríž/Washington 24. marca (TASR) - Tri podomácky vyrobené výbušné zariadenia sa našli v meste Trebes na juhu Francúzska v supermarkete, ktorý sa stal v piatok dejiskom krvavého útoku muža označujúceho samého seba za "vojaka Dáišu", teda extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). V sobotu o tom informoval nemenovaný predstaviteľ francúzskej justície.



Takisto sa našla ručná strelná zbraň kalibru 7,65 milimetra a lovecký nôž, dodal predstaviteľ.



Supermarket v Trebes sa stal v piatok jednou z lokalít niekoľkohodinového útoku, pri ktorom boli zabití štyria ľudia. Páchateľ, 25-ročný Redouane Lakdim narodený v Maroku, prišiel tiež o život, keď špeciálna policajná jednotka vtrhla do supermarketu.



Podľa tlačovej agentúry AP nie je jasné, či nôž a ručná strelná zbraň boli práve tými zbraňami, ktorými páchateľ hrozil, keď vtrhol do predajne.



Americký prezident Donald Trump v sobotu zverejnil tweety, v ktorých podporil obete streľby.



Trump zo svojho golfového klubu v meste West Palm Beach v americkom štáte Florida napísal, že odsudzuje "násilné činy útočníka a každého, kto mu poskytol pomoc".



Trump tiež na Twitteri uviedol: "Sme s tebou, Emmanuel Macron!"



Medzi mŕtvymi sa nachádza aj 44-ročný policajt Arnaud Beltrame, ktorý sa v piatok počas rukojemníckej drámy sám a dobrovoľne ponúkol islamskému extrémistickému útočníkovi na výmenu za rukojemníčku.



Americký líder a francúzsky prezident Emmanuel Macron sa majú stretnúť 24. apríla vo Washingtone, pričom pôjde o Macronovu prvú štátnu návštevu u Trumpa počas jeho pôsobenia v Bielom dome. Francúzsky líder, ktorý od svojho zvolenia vlani v máji zaviedol prísne policajné opatrenia, podľa očakávania na druhý deň prednesie prejav na spoločnom zasadnutí amerického Kongresu.