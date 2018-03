Francúzska polícia našla v dome útočníka Lakdima poznámky o IS

Podľa polície sú zrejme jeho závetom.

Paríž 24. marca (TASR) - Francúzska polícia, ktorá v sobotu prehľadávala dom muža, zodpovedného za piatkové vražedné vyčíňanie na juhu Francúzska, našla jeho rukou písané poznámky so zmienkami o extrémistickej organizácii Islamský štát (IS) a podľa polície sú zrejme jeho závetom. Informoval o tom nemenovaný predstaviteľ justície, na ktorého sa odvolali tlačové agentúry AP a DPA.



Pri domovej prehliadke deň po útoku sa v bydlisku 25-ročného Redouana Lakdima, narodeného v Maroku, našiel aj počítač a telefón.



Páchateľ streleckého útoku kričal "Alláhu akbar" (Boh je najväčší) a vyhlásil sa za vojaka Islamského štátu, keď vtrhol do supermarketu v mestečku Trebes neďaleko historického mesta Carcassonne. V supermarkete zajal niekoľko rukojemníkov, ale nakoniec ho po niekoľkohodinovej rukojemníckej dráme zastrelila zasahujúca polícia.



Útok si vyžiadal celkovo štyri obete na životoch a 15 zranených. Lakdim zastrelil dvoch ľudí v supermarkete v mestečku Trebes, kde ho elitná policajná jednotka nakoniec zabila. Predtým zastrelil spolucestujúceho v aute, ktoré uniesol. Štvrtou obeťou sa stal odvážny 44-ročný príslušník žandarmérie Arnaud Beltrame, ktorý sa dobrovoľne vymenil za jednu rukojemníčku v supermarkete - bol tam útočníkom postrelený a v sobotu nadránom zraneniam podľahol. Vlajky sú spustené na pol žrde na všetkých francúzskych žandárskych staniciach.



Nemenový predstaviteľ justície agentúre AP povedal, že v poznámkach páchateľa nebola zmienka o pláne útoku.



Najpoužívanejším hashtagom na Twitteri vo Francúzsku je #ArnaudBeltrame, pričom mnoho používateľov sociálnych médií vzdáva tomuto podplukovníkovi poctu ako "hrdinovi", ktorý obetoval život, aby zachránil iných ľudí. Oceňujú ho ako národného hrdinu s "výnimočnou odvahou a nezištnosťou".



Obyvatelia v Carcassonne, kde Lakdim tiež strieľal do skupiny policajtov, a v Trebes kladú kvety pred miestne sídla žandarmérie.



Beltrame sa v roku 2003 stal príslušníkom elitných policajných síl a v roku 2005 slúžil v Iraku. Vlani v decembri zorganizoval výcvikový kurz v departemente Aude, zameraný práve na takúto rukojemnícku situáciu. Vtedy vyzbrojil svojich policajtov paintballovými pištoľami, ako napísali noviny La Dépeche du Midi.



"Chcem sa natoľko priblížiť reálnym podmienkam, ako je to len možné," povedal na kurze.



Keď však v piatok vošiel do supermarketu, vzdal sa vlastnej zbrane a dobrovoľne sa vymenil za rukojemníčku - zamestnankyňu tejto predajne.



Podľa vyhlásenia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona slúžil Beltrame aj v prezidentskej garde a v roku 2012 dostal jedno z najvyšších francúzskych vyznamenaní Rad za zásluhy. Podplukovník bol ženatý a bezdetný.