Francúzska polícia sledovala aj družku páchateľa útokov v Trebes

Tá na ňu viedli aj spis kategórie S pre podozrenie, že by mohla byť ohrozením pre štát. S odvolaním sa na dôveryhodné zdroje o tom v pondelok informovala rozhlasová stanica Europe 1.

Paríž 26. marca (TASR) - Partnerka páchateľa piatkových útokov vo francúzskom departemente Aude bola sledovaná francúzskymi tajnými službami. Tie na ňu viedli aj spis kategórie S pre podozrenie, že by mohla byť ohrozením pre štát. S odvolaním sa na dôveryhodné zdroje o tom v pondelok informovala rozhlasová stanica Europe 1.



Osemnásťročná družka 25-ročného páchateľa útokov Radouana Lakdima je od piatka vo vyšetrovacej väzbe.



Okrem tejto mladej ženy francúzska polícia v noci na sobotu zadržala aj ďalšiu podozrivú osobu - 17-ročného mladíka, Lakdimovho priateľa. Ich vzatie do vyšetrovacej väzby bolo cez víkend predĺžené.



Europe 1 informovala, že obaja zadržaní odpovedajú na otázky vyšetrovateľov. Mladá žena pritom prejavuje znaky svojej islamistickej radikalizácie.



Cieľom polície je počas výsluchov zistiť, čo Lakdima viedlo k spáchaniu piatkových útokov, a odhaliť prípadných ďalších komplicov.



Útoky, ktoré Radouane Lakdim spáchal v piatok v juhofrancúzskych mestách Carcassonne a Trebes, si vyžiadali štyri obete na životoch. Páchateľa zastrelilo elitné komando.



Lakdim bol polícii známy ako drogový díler. Francúzske tajné služby ho sledovali od roku 2014 a viedli na jeho meno spis kategórie S pre podozrenie z islamistickej radikalizácie. Podľa francúzskeho prokurátora Francoisa Molinsa však nič nenasvedčovalo, že by sa bol Lakdim chystal na násilný teroristický čin.



V supermarkete Super U v meste Trebes, ktorý sa stal v piatok dejiskom útoku Lakdima označujúceho samého seba za "vojaka Dáišu" (Islamského štátu), sa pri obhliadke našli tri podomácky vyrobené výbušné zariadenia, ručná strelná zbraň a lovecký nôž.