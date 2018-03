Francúzska polícia zadržala v súvislosti s piatkovým útokom osobu

Carcassonne 24. marca (TASR) - Po teroristickom útoku na juhu Francúzska zadržala polícia v noci na sobotu 17-ročného mladíka. Podľa médií ide o priateľa páchateľa, ktorý v piatok zabil štyroch ľudí vrátane policajta pred tým, ako ho pri policajnom zásahu zastrelili. Informujú o tom agentúry AP a DPA.Francúzska prokuratúra v sobotu dopoludnia oznámila, že nemenovaného mladého muža zadržali počas noci pre podozrenie z kriminálneho spolčenia súvisiaceho s teroristickou činnosťou.Už v piatok zadržali aj ženu "blízku" páchateľovi, ktorého úrady identifikovali ako 25-ročného Redouana Lakdima, narodeného v Maroku. Protiteroristický prokurátor Francois Molins uviedol, že vyšetrovatelia chcú okrem iného objasniť aj to, či o plánoch na útok niekto iný vedel alebo či niekto páchateľa podporoval.Útok islamského extrémistu sa odohral odohrali v piatok v departmáne Aude v južnom Francúzsku. Lakdim sa najskôr v meste Carcassonne, kde žil, zmocnil auta, pričom zastrelil spolucestujúceho a zranil vodiča.Následne z auta strieľal do skupiny príslušníkov policajnej jednotky CRS a potom sa presunul do neďalekého mesta Trebes, kde v supermarkete zadržal niekoľkých zákazníkov. Rukojemnícku drámu ukončil zásah špeciálnej policajnej jednotky, ktorá Lakdima zastrelila.V sobotu podľahol zraneniam policajný podplukovník Arnaud Beltram (45), ktorého vyzdvihli ako hrdinu po tom, ako sa vymenil za jedného z rukojemníkov v obchode. Beltram bol pri následnej streľbe v supermarkete vážne zranený.Útok si tak celkovo vyžiadal štyri obete na životoch a viac ako desať zranených.