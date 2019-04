Francúzska polícia zadržala mužov podozrivých z prípravy útoku

Parížska prokuratúra sa týmto prípadom začala zaoberať 22. marca.

Paríž 3. apríla (TASR) - Francúzska polícia zadržala dvoch mužov podozrivých z prípravy útoku na školské zariadenie alebo príslušníka polície. Informoval o tom v stredu spravodajský kanál LCI. Oboch mužov, narodených v roku 1998, už medzičasom obvinili a vzali do väzby.



Parížska prokuratúra sa týmto prípadom začala zaoberať 22. marca. O tri dni neskôr dvojicu podozrivých zadržali policajti v metropolitnej oblasti Paríža a vzali do väzby. Sudca následne nariadil ich stíhanie a obvinenie zo zločineckého teroristického sprisahania a ich vzatie do väzby v súlade s návrhmi prokuratúry.



Prvý zo zadržaných sa priznal, že mal v pláne spáchať útok, ktorého terčom mala byť škola alebo príslušník polície. Počas svojho vypočúvania vo väzbe sa tento muž opakovane a s obdivom zmienil o salafistovi a páchateľovi útokov z roku 2012 Mohamedovi Merahovi.



Zadržaný dodal, že deti chcel v materskej škole zajať ako rukojemníkov, pričom očakával zásah polície, počas ktorého chcel vraj strieľať jej príslušníkov. Zdroj blízky vyšetrovaniu pre spravodajský portál France Info uviedol, že tento muž sa vzhľadom na svoje výroky počas výsluchu bude zrejme musieť podrobiť psychiatrickému vyšetreniu.



Druhý zadržaný je podozrivý "minimálne" z napomáhania plánovačovi útoku, ktorému poskytol logistickú podporu.



Podľa televízie BFM, terčom útoku mala byť materská škola alebo policajt, ktorého jeden z podozrivých osobne poznal. Útok sa mal odohrať v departemente Seine-et-Marne v oblasti Ile-de-France.



Spravodajský portál France Info informoval len o jednom obvinenom, ktorý bol údajne zadržaný, keď si chcel zaobstarať zbraň. V hľadáčiku tajných služieb bol tento muž od toku 2017.



Spomínaný Merah v marci roku 2012 zastrelil tri deti a rabína v židovskej škole v meste Touluouse, ako aj troch francúzskych vojakov v Montaubane. Tento Francúz alžírskeho pôvodu zomrel po tom, čo jednotke elitnej polície, ktorá vnikla do bytovky, kde sa zabarikádoval, kládol ozbrojený odpor. Polícii odolával 32 hodín.