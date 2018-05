Francúzska polícia zadržiava rodičov a priateľa útočníka z Paríža

Útok si vyžiadal jednu obeť a štyroch zranených. K zodpovednosti za útok sa prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát (IS).

Paríž 14. mája (TASR) - Francúzska polícia naďalej vypočúva rodičov a priateľa mladého muža čečenského pôvodu, ktorý v sobotu nožom útočil na ľudí v centre Paríža. Jeho útok si vyžiadal jednu obeť a štyroch zranených. K zodpovednosti za útok sa prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát (IS).



Spravodajský portál LCI informoval, že rodičia Khamzata Azimova pred vyšetrovateľmi vypovedali, že ich syn bol málo praktizujúcim moslimom. Jeho čin je pre nich preto šokom.



Dodali, že v sobotu, v deň útoku, Azimov odišiel z bytu rodiny v 18. parížskom obvode okolo 16.00 h, pričom si zobral len mobil. Ten sa zatiaľ nepodarilo nikde nájsť, spresnil portál LCI.



Polícia stále zadržiava aj Azimovovho priateľa Abdoula Hakima Anaieva, ktorý je podľa LCI tiež čečenského pôvodu.



Anaiev pred vyšetrovateľmi uviedol, že atentáty neschvaľuje. Označil sa za praktizujúceho, ale umierneného moslima, Dodal, že Azimov bol jeho priateľom, ale v kontakte neboli už niekoľko týždňov. V čase svojho zadržania polícia v Anaievovom byte v Štrasburgu našla sedem mobilov. Anaiev vyhlásil, že telefón, ktorý používal najviac, stratil.



Podľa LCI je Anaiev osobou známou francúzskym tajným službám. Vie sa o ňom, že bol zosobášený náboženským obradom s Ines Hamzovou, radikálnou islamistkou, ktorá sa v januári 2017 pokúšala dostať do Sýrie. Manželia údajne zvažovali, že by odsťahovali do Sýrie alebo Iraku a žili tam, svoj zámer však nerealizovali.



Práve v dôsledku kontaktov s týmto párom bol Azimov vlani 6. apríla vyšetrovateľmi v Paríži predvolaný na výsluch, po ktorom však nebol obvinený ani inak ďalej vyšetrovaný.



Kým Azimova tajné služby ďalej nesledovali, Anaiev bol pre ne aj naďalej záujmovou osobou.



Francúzsky Republikáni a Národný front chcú vyhosťovanie radikálnych cudzincov



Francúzska konzervatívna strana Republikáni (LR) v pondelok odsúdila "bezmocnosť vlády" po ďalšom teroristickom útoku v krajine. LR súčasne vyzvala prezidenta Emmanuela Macrona, nech zvolá predsedov politických strán, aby spoločne definovali účinné opatrenia na boj proti terorizmu.



Člen vedenia LR Geoffroy Didier na tlačovej konferencii v Paríži v mene svojej strany navrhol, aby Francúzsko vyhosťovalo cudzincov, na ktorých tajné služby vedú spis kategórie S pre podozrenie z islamistickej radikalizácie alebo kvôli kontaktom s podozrivými osobami.



LR chce tiež dosiahnuť, aby podnecovanie nenávisti bolo kvalifikované ako trestný čin, ktorý možno v prípade cudzincov trestať vyhostením či preventívnym zadržaním v prípade "domácich" radikálov, na ktorých sa vedie spis S.



Didier poznamenal, že Macron "systematicky odmieta tieto návrhy", aj keď majú podporu časti obyvateľstva. "Je to vari preto, že s nimi prišla pravica," poznamenala na tlačovej konferencii hovorkyňa Laurence Saillietová.



Predsedníčka Národného frontu (FN) Marine Le Penová uviedla, že najnovší útok v Paríži je ďalším dôkazom nedostatočnej ochrany francúzskych hraníc. "Aby sme sa chránili, nemôžeme dôverovať Európskej únii, ktorá za posledné tri roky nechala (do Európy) vstúpiť 1,5 milióna ľudí," vyhlásila Le Penová v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Radio Classique.



Podľa nej vláda "hrá ruskú ruletu, keď nezosilňuje svoj protiteroristický arzenál". Dodala, že "sme vo vojne" a vo vojne platia osobitné pravidlá. Medzi nimi by podľa nej malo byť aj vyhosťovanie zradikalizovaných cudzincov.



Vo Francúzsku sa spisy kategórie S vedú na viac ako 10.000 osôb - ich presný počet je predmetom utajenia. Osoby, na ktoré sú tieto spisy vedené, nevedia o tom, že sú sledované tajnými službami. Podľa súčasných zákonov ich vyhostenie ani preventívna internácia nie sú možné, pričom podľa vlády by to mohlo mať pre boj proti terorizmu aj kontraproduktívne.



Diskusia na túto tému sa obnovila po sobotňajšom útoku v Paríži, pri ktorom mladý muž, ktorý sa narodil v Čečensku, ale v roku 2010 získal francúzske štátne občianstvo, nožom smrteľne zranil iného muža ďalšie štyri osoby zranil. Polícia útočníka zastrelila.