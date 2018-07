Štátna rada neodporúča zakázať umelé oplodnenie pre lesbické páry

Francúzsko legalizovalo manželstvo ľudí rovnakého pohlavia v roku 2013.

Paríž 6. júla (TASR) - Štátna rada, najvyššia inštancia správneho súdnictva vo Francúzsku, došla k záveru, že neexistujú právne dôvody na to, aby ženy bez partnera a lesbické páry nemohli mať prístup k metódam umelého oplodnenia. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters s odvolaním sa na miestny denník Le Figaro.



Vláda francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona už vlani uviedla, že chce zmeniť v súčasnosti platný zákon, ktorý nedovoľuje heterosexuálnym párom, ktoré trápi neplodnosť, podstúpiť umelé oplodnenie. K tejto metóde majú prístup ženy v krajinách ako Británia, Belgicko či Španielsko.



Štátna rada, poradný orgán francúzskej vlády, svoj posudok o plánovanom preskúmaní príslušného zákona predloží premiérovi v piatok.



V posudku sa neuvádzajú nijaké dôvody, prečo by rozšírenie tohto práva - povoliť všetkým ženám podstúpiť umelé oplodnenie - bolo v rozpore s ústavou alebo právnym systémom, uviedli noviny.



Hovorca Štátnej rady sa k prípadu zatiaľ nevyjadril.



Ak sa to potvrdí, Štátna rada by otvorila dvere významnému rozšíreniu práv homosexuálov vo Francúzsku, píše Reuters.



Francúzsko legalizovalo manželstvo ľudí rovnakého pohlavia v roku 2013. V krajine, o ktorej sa predpokladalo, že vplyv katolíckej cirkvi tam už slabne, vyvolal však tento zákon oveľa búrlivejšiu debatu než len očakávaný odpor stúpencov konzervatívnej francúzskej opozície.