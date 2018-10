Francúzska vláda chce bojovať s násilím na školách

Stretnutie strategického výboru proti násiliu na školách zvolali po minulotýždňovom zverejnení videa, na ktorom študent falošnou zbraňou ohrozuje učiteľa.

Paríž 26. októbra (TASR) - Francúzska vláda plánuje poslať policajných príslušníkov do škôl v snahe riešiť tamojšie násilie, reagujúc tak na nedávne viaceré vážne incidenty, ktoré viedli k diskusii o bezpečnosti na školách.



Oznámil to v piatok francúzsky minister vnútra Christophe Castaner po stretnutí s ministerkou spravodlivosti Nicole Belloubetovou a ministrom školstva Jeanom-Michelom Blanquerom. Dodal, že vláda by mala akčný plán predložiť na budúci týždeň, informovala agentúra AP.



Stretnutie strategického výboru proti násiliu na školách zvolali po minulotýždňovom zverejnení videa, na ktorom študent falošnou zbraňou ohrozuje učiteľa. Tínedžera obvinili z použitia násilia s priťažujúcimi okolnosťami.



Francúzske médiá informovali, že z ohrozovania dvoch učiteľov falošnými zbraňami obvinili na začiatku októbra ďalších štyroch študentov zo strednej školy v prístavnom meste Le Havre.